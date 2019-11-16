هيئة الصحة في دبي تدرس تأسيس مركز عالمي لزراعة الأعضاء البشرية

أعلن المدير العام لهيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، اليوم الجمعة، عن توجه الهيئة لتأسيس مركز عالمي لزراعة الأعضاء.

وقال القطامي في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي الخامس عشر للتبرع بالأعضاء" إنّ الهيئة تعمل الآن على إعداد دراسة فنية مع أحد بيوت الخبرة الدولية لتحقيق هذا الهدف، وحتى تكون مدينة دبي في طليعة المدن الناجحة في مثل هذه العمليات الدقيقة."وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وأضاف القطامي "لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة وفي وقت مبكر قيمة وأهمية أن يكون لها الدور البارز والمؤثر في حركة تطور الطب، وسخرت من أجل ذلك جميع الإمكانيات والقدرات“.

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وأضاف أن المؤتمر يأتي في وقت تزداد الحاجة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء "التي أصبحت الآن إحدى أهم العمليات الكبرى المؤثرة في حياة الناس، وفي القوى الإنتاجية للمجتمعات والتي تحركت من أجل تقنينها وتشريعها المؤسسات الصحية الدولية والأوساط الطبية المتخصصة."

هذا وتحتضن مدينة دبي أشغال المؤتمر الدولي الخامس عشر للتبرع بالأعضاء، الذي يعقد لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وانطلقت أشغاله يوم الخميس، وتمتد حتى السبت، بمشاركة قرابة 1000 من العلماء والخبراء والأطباء والمتخصصين من داخل الإمارات وخارجها.

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