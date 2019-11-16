خبير يكشف كيف تسببت المكملات الغذائية في مقتل هيثم أحمد زكي

بعد أن توفي في منزله بالقاهرة عن عمر ناهز 35 عاما، نشرت وسائل إعلام تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان هيثم أحمد زكي، التي تجري فيها الشرطة تحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة، حيث وجه كثيرون أصابع الاتهام إلى المكملات الغذائية، فقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات صحفية إن جميع أصدقاء هيثم المقربين منه، أكدوا أنه كان يتناول المكملات الغذائية مؤخرًا.

وفي حديث صحافي أوضح أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة موسكو الطبية الحكومية الأولى فلاديمير تشوباريف مخاطر المكملات الغذائية وعلى رأسها الفيتامينات، مؤكدًا: "أن نقص فيتامين سي يؤدي إلى الإصابة بداء الاسقربوط الذي كان في الماضي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة خاصة في فصل الشتاء. اليوم الملايين من الناس يتهافتون على تناول المكملات الغذائية من الفيتامينات الأمر الذي يلحق الضرر بالجسم لأن تناول فيتامين سي يؤدي إلى دخول كميات كبيرة من الجلوكوز إلى الجسم، الأمر الذي يشكل عبئا على عمل البنكرياس ويؤدي إلى الإصابة بمرض السكري."

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وعوضا عن ذلك نصح تشوباريف باستخدام العلاجات الشعبية كشرب مغلي أوراق التنوب، الذي يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي، وتناول مخلل الملفوف، وشرب مرق من الورد البري.

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من جانبها أكدت الطبيبة أولغا كاشوبينا في مقابلة مع "سبوتنيك" أن تناول جرعات كبيرة من فيتامينات (أ) و (أي)، التي تعتبر مضادات أكسدة، قد يؤدي للإصابة بمرض السرطان مشيرة إلى أن فيتامين (أ) يسبب سرطان الرئة، وفيتامين (أي) سرطان البروستات.

وأوضحت كاشوبينا أن تناول الفيتامينات مثله مثل تناول الأدوية دون إرشادات الطبيب قد تسبب العديد من المضاعفات السلبية، مشددة على أهمية عدم تناول الفيتامينات لتقوية المناعة والصحة وقالت: "شراء الفيتامينات دون وصفة طبية هدر للأموال، ومن الصعب تحديد كيف ستؤثر الفيتامينات على كل شخص على المدى الطويل. أصبحت الفيتامينات متاحة، واليوم بإمكان أي شخص شرائها حتى في محلات السوبر ماركت وليس في الصيدليات فقط"، وتابعت بقولها: "في حال وجود نقص في الحديد وفقًا لنتائج اختبار الدم، من المنطقي تناوله فقط، فلن تحتاج أبدًا إلى تناوله لأغراض وقائية".

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