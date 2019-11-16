مشاركة تاريخية تنتظرُ ريما الجفالي كأوّل سعودية في بطولة "سباقات الدرعية"

تستعدُّ السعودية ريما الجفالي للمشاركة في بطولة "جاكوار للسيارات الكهربائية" ضمن سلسلة سباقات دولية تُقام على مسارات مدينة الدرعية التاريخية بالمملكة، على هامش البطولة المُنتظرة "إيه بي بي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

وقالت النجمة السعودية إنها تتحضّر حاليًا للمشاركة في بطولة "جاكوار I-PACE eTROPHY، فيما عبّرت عن شعورها بالسعادة والترقب لخوض تجربة مثيرة لأول مرة على أرض السعودية.

وأثنت على التطورات التي تشهدها المملكة في جميع المجالات وخاصةً الرياضية، مضيفةً بالقول: "لدى السعوديات القدرة على المنافسة في جميع المجالات بما فيها رياضة السيارات فقط بالتدريب والشغف والتركيز على الهدف ستُحقق ما تريد".

وتُعتبر الجفالي أول سعودية تنال رخصة قيادة لسباقات السيارات، وتُتوَّج ببطولة كأس «تي آر دي 86» على حلبة مرسى ياس بأبوظبي العام الماضي؛ حيث احتلّت المركز الثاني عن الفئة الفضية، والمركز الرابع في الترتيب العام، واشتملت خبرتها السابقة على المشاركة في سباق تحدي «إم آر إف» للسيارات في الهند.

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ومن الجدير بالذكر أن ريما الجفالي خريجة جامعة نورث إيسترين في بوسطن، بتخصص العلاقات الدولية وهي إحدى ثلاث سائقات من منطقة الخليج العربي يحصلن على رخصة قيادة للسباقات.

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وتقتصرُ البطولة على سائقي سيارات I-PACE eTROPHY الكهربائية؛ حيث تُتيح للسائقين المستقبليين والمتسابقين من أصحاب الخبرات الواسعة فرصةً مثاليةً لاستعراض مواهبهم والمنافسة على الساحة العالمية في رياضة السيارات عديمة الانبعاثات.

وتبدأ أسعار التذاكر لفئة "جراند ستاند" المخصّصة ليوم واحد ابتداءً من 450 ريالاً سعوديًا، حيث تتيح لحامليها مزايا متنوّعة تشمل اختيار مقاعد في الصفوف الأمامية ومشاهدة جميع الأنشطة، وزيارة قرية الفورمولا إي، وحضور الفعاليات الترفيهية خارج مضمار السباق، فضلاً عن حضور حفل موسيقي يُحييه أهمُّ النجوم العالميين بعد اختتام السباق في نفس اليوم.

ويزخرُ موسم الدرعية بمجموعة لا تُفوّت من الفعاليات الرياضية العالمية والفعاليات الثقافية والعروض الترفيهية المبهرة على مدى شهرٍ كاملٍ بما يشمل سباق "السعودية للفورمولا إي– الدرعية"، وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل تحت شعار "صراع على الكثبان الرملية"، وكأس الدرعية للتنس "فئة الرجال"، ومهرجان الدرعية للفروسية.

وسيحفلُ موسم الدرعية بفعاليات وتجارب ثقافية متنوعة وتجارب فاخرة للأطعمة والتجزئة، فضلًا عن التجارب الرائعة في "واحة الدرعية"، وجهة الترفيه العملاقة التي تُقدّم تجارب متميزةً لجميع أفراد العائلة.

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