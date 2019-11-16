شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف العلاقة بين مرضى السرطان ورواد الفضاء.. دراسة بحثية تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الباحثون أن مرضى السرطان يجب أن يمارسوا التمرينات المخصصة لرواد الفضاء قبل وبعد العلاج الكيميائي، حيث وجد الخبراء أن رواد الفضاء والمرضى الكيميائيين يعانون من الإجهاد البدني المماثل، ويقوم رواد الفضاء بممارسة التمرينات قبل وأثناء وبعد المهمة للوقاية من الأعراض، وأكد العلماء أن هذا يمكن أن يستخدم لمرضى السرطان لتحقيق نفس التأثير، وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية".

واقترح الخبراء أن محاكاة روتين رائد الفضاء في ناسا قد يقلل من الآثار الجانبية الشديدة للعلاج الكيميائي للسرطان، حيث يتعرض رجال الفضاء والنساء للإجهاد البدني المماثل لمرضى السرطان على الأدوية الفعالة، يشهد كلاهما تدهورًا في كتلة العضلات وضعف الجهاز المناعي وإيقاعات القلب غير المنتظمة.

ويتم وضع رواد فضاء ناسا من خلال ممارسة روتينية صارمة قبل وأثناء وبعد مهمة لدرء الآثار الجانبية السيئة، وأكد العلماء أن مرضى السرطان الذين يعتمدون جدولًا أقل كثافة يمكن أن يقللوا من التأثير طويل المدى على علاجاتهم في كثير من الأحيان على أجسامهم.

يأتى ذلك بعد أن قام فريق من الباحثين من مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في مدينة نيويورك بمقارنة أعراض رواد الفضاء ومرضى السرطان بالأدوية القوية، ووجدوا التشابهات امتدت أيضا إلى وظائف المخ غالبًا ما يعاني رواد الفضاء من شيء يُسمى ضباب الفضاء ، حيث يواجهون صعوبة في التركيز أو النسيان.

وهذا مشابه لـ "chemo brain" ، وهو مصطلح لمشاكل التفكير والذاكرة التي تحدث أحيانًا أثناء وبعد العلاج الكيميائى، وقال الباحثون إنه على الرغم من الأعراض المماثلة ، فإن رواد الفضاء ومرضى السرطان يتلقون نصائح مختلفة للغاية حول كيفية الاعتناء بأجسامهم.

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يتعين على رواد الفضاء ممارسة التمارين قبل مهمتهم بينما يراقب الأطباء معدل ضربات القلب واللياقة البدنية وأنظمة أخرىفى أجسامهم، بعد ذلك ، يُطلب من رواد الفضاء ممارسة التمارين الرياضية خلال مهمتهم باستخدام معدات خاصة تُصنع للتمرين في الفضاء.

عند عودتهم إلى الأرض ، يواصل الأطباء مراقبتهم حتى تعود وظائف القلب واللياقة البدنية والأنظمة الأخرى إلى مستويات خط الأساس قبل المهمة.

لكن مؤلفة الدراسة الرئيسية جيسيكا سكوت وفريقها يقترحون أن التمرينات الأساسية مثل المشي على جهاز المشي قبل وبعد العلاج الكيميائى يمكن أن تفيد مرضى السرطان.

وأكدت مؤلفة الدراسة أنه لا يموت الكثير من المرضى بسبب السرطان ، لكنهم الآن معرضون لخطر الموت بسبب هذه الآثار الجانبية. استخدام خطة التمرين في ناسا يمكن أن يساعد في ذلك.