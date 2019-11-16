فيديو معلوماتى.. أشهر 5 أسباب لإصابة طفلك بالطفح الجلدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطفح الجلدى عند الأطفال من الأمور التى تسبب الذعر والقلق للأمهات، ولكن يجب معرفة أن الطفح الجلدى قد يكون علامة مرضية تحتاج علاجا على حسب كل حالة، وذلك وفقا لموقع "WebMD". أسباب الطفح الجلدى للأطفال: ـ جدرى الماء أسباب الطفح الجلدى للأطفال: ـ جدرى الماء مرض فيروسى يصاب به معظم الأطفال أقل من 10 سنوات. لا يوجد علاج محدد لجدرى الماء. عقار الباراسيتامول يساعد فى تخفيف الحمى والأعراض. ـ الإكزيما ـ الإكزيما تصيب الجلد بحكة وحمراء وجفاف وتشقق. ـ الحصبة ـ الحصبة مرض شديد العدوى يصيب الأطفال الصغار. Advertisements تسبب الطفح الجلدى ويبدأ عادة على الرأس وينتشر ببقية الجسم. ـ النخالة الوردية ـ النخالة الوردية هى حالة جلدية شائعة نسبيا. تسبب طفحا مؤقتا فى بقع حمراء مرتفعة على الجسم. ـ الصدفية ـ الصدفية هى حالة جلدية مزمنة تدوم طويلا وتسبب بقع حمراء. تختلف شدتها اختلافا كبيرا من شخص لآخر. هناك عدد من العلاجات يمكن أن تساعد فى تحسين الأعراض.

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