تعرف على فوائد الصحية للبامية!

السبت 16 نوفمبر 2019

تحتوي البامية على الكثير من الفوائد الصحية التي لا تعدّ ولا تحصى رغم طعمها اللذيذ، نعدّد أبرزها:



- تناول البامية يحافظ على نسبة السكر فى الدم:

أكدت الدراسات أن تناول مريض السكري للبامية يساعد فى الحد من ارتفاع السكر، حيث تساعد على تنظيم نسبته بالدم، وذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف.

- تحافظ على البشرة وصحتها:

تحتوي البامية على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة للبشرة، كالألياف وبعض الفيتامينات المهمة كفيتامين "أ" و"ج" و"ب"، التي تساهم في نضارة البشرة بشكل كبير، فهي تعمل على الحفاظ على الجلد والحد من ظهور التجاعيد، كما تقوي مناعة الجسم وتحد من تعرضه لأي أمراض جلدية، وتعطي للبشرة النضارة الطبيعية التي تحتاجها.

- البامية تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم كالكالسيوم والحديد وحمض الفوليك وبعض الفيتامينات كفيتامين "A و B"، وهذا ما يجعلها مفيدة للجسم.

- تسهّل عملية الهضم، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.

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- تحدّ من الإصابة بالإمساك.

- تمنع حدوث التهابات فى المعدة، والقرح.

- تخلصك من الوزن الزائد، لأنها تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية.

- تحافظ على صحة الجنين، لذلك ينصح بها للمرأة أثناء الحمل لأنها تحتوي على حمض الفوليك.

- تخفض نسبة الكولسترول فى الجسم.

- تحافظ على صحة العين.

- ينصح بتناولها للأشخاص المصابين بالأنيميا، لاحتوائها على نسبة من الحديد.