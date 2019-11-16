لهذا السبب.. تختلط أيام الأسبوع عليكم

السبت 16 نوفمبر 2019

أجرى علماء في جامعات "يورك ولينكولن وهيرتفوردشاير" في المملكة المتحدة دراسة توصلوا فيها إلى أنّ ليومي الإثنين والجمعة "حضورًا بارزًا" أكثر من الأيام في منتصف الأسبوع، لذا غالبًا ما يختلط على البعض تحديدها بالمقارنة معهما.



وسُئِل أكثر من 1000 شخص عن الانطباع الذي يتركه لديهم كلّ يوم من الأسبوع، وأظهرت النتائج أنّ الإثنين مرتبط بالكلمات السلبية كـ"ممل"، على عكس كلمات مثل "حفلة" و"حرية"، خطرت على بال المشاركين عند تذكر يوم الجمعة.

وقال المعدّ للدراسة، الدكتور "دايفد إيليس"، من كلية علم النفس في جامعة لينكولن: "وصف أكثر من ثلث المشاركين اليوم الذي هم فيه بأنّه مختلف، وكان هذا في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، في أغلبية الحالات".

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لكن خلط 40% منهم بين يوم سابق واليوم الذي هم فيه، وكانت أغلبية هذه الأيام في منتصف الأسبوع، في المقابل عندما طرح الباحثون على المشاركين سؤال "في أيّ يوم نحن"؟ تمكِّن هؤلاء من تذكِّر يومي الإثنين والجمعة مرّتين أسرع من بقية أيام الأسبوع.

كما وأفاد العلماء أنّ مفهوم الناس عن أيام الأسبوع السبعة وبدايته ونهايته، تتعلّق بظاهرة يُطلق عليها "الإثنين الكئيب".

فلفتوا إلى أنّه في يوم الإثنين، "يكون معدل الإصابة بالنوبات القلبية الانتحار أعلى ومعدل، والناس في مزاج سيء وعائدات الأسهم أقل".

وتُظهر هذه النتائج بحسب الباحثين، أنّ يومي الاثنين والجمعة قد يختلفان نوعيًا عن بقية أيام الأسبوع.