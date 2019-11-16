تعرف على السبب وراء المشكلات الجنسية

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السبت 16 نوفمبر 2019 أكد المركز الألماني للتوعية الصحية ‫وهيئة صحة الرجال الألمانية، أن المشكلات الجنسية لدى الرجل قد ترجع إلى ‫الإصابة بمتلازمة الاحتراق النفسي "Burn-out".

Advertisements ‫وأضافت الهيئتان الألمانيتان أن الأعراض الأخرى لمتلازمة الاحتراق ‫النفسي تتمثل في السلوك العدواني والعزلة الاجتماعية وإنكار الشعور ‫بالإجهاد النفسي، بالإضافة إلى بعض المتاعب الجسدية. ‫ولمواجهة الاحتراق النفسي، ينبغي على الرجل فور ملاحظة هذه الأعراض أخذ ‫فترات راحة أثناء العمل لمدة خمس دقائق كل ستين إلى تسعين دقيقة، مع الحرص على ‫تخصيص عطلة نهاية الأسبوع لممارسة الهوايات أو الرياضة أو مقابلة ‫الأصدقاء، وذلك لخلق نوع من التوازن بين الحياة العملية والحياة ‫الشخصية.

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