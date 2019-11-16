لهذا السبب.. لا تغسلوا البيض النيء

السبت 16 نوفمبر 2019

وفق موقع "في إن" الألماني، إنّ غسل البيض يؤدي إلى إزالة الطبقة الطبيعية الواقية، ما قد يؤدي إلى حدوث نتائج عكس المرجوة، فغسل البيض يعني إزالة الطبقة الطبيعية الواقية وفتح الباب للجراثيم والبكتيريا.



Advertisements

والسبب الذي يدفع الكثيرين إلى غسل البيض بعد شرائه، هو الخوف من الإصابة ببكتيريا السالمونيلا التي تصيب الدواجن، إضافة لملوثات أخرى. ويمكن لهذه الملوثات والبكتيريا أن تنتقل إلى القشرة الخارجية للبيضة عبر براز الدواجن. لكنّ دائرة حماية المستهلكين في ألمانيا توصي المستهلكين بعدم غسل البيض النيء.

ويرى خبراء الصحة وفق الموقع أن أفضل وسيلة للتخلص من بكتيريا السالمونيلا هو حفظ البيض في الثلاجة بدرجة حرارة أقصاها 7 درجات. ومن الأفضل التخلص من البيض المتسخ جدا أو لدى رؤية شقوق على قشرته الخارجية.