- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ربع ساعة رياضة يوميا تطيل عمر المسنين والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
خلصت دراسة إلى أن المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة ربع ساعة فقط في اليوم هي أفضل بالقطع من عدم القيام بأي تدريبات بدنية لكبار السن، وتساعد على إطالة عمرهم.
وبالنسبة لمن تزيد أعمارهم على 60 عاما، فإن الالتزام بالإرشادات الخاصة بالقيام بتدريبات معتدلة أو نشطة أدى إلى انخفاض احتمالات الوفاة خلال 10 سنوات بنسبة 28 في المئة، مقارنة بمن لا يمارسون أي تدريبات على الإطلاق. بل إن المستويات الأقل من التدريبات أدت إلى انخفاض مخاطر الوفاة بنسبة 22 في المئة.
وقال الدكتور ديفيد هابين من قسم علم الوظائف الإكلينكية والتدريبية بمستشفى سانت إتيان الجامعي في فرنسا في رسالة بالبريد الإلكتروني: "حين لا يستطيع مرضانا القيام بنشاط بدني معتدل أو نشط لمدة 150 دقيقة في الأسبوع بسبب أمراض مزمنة، نوصيهم بأن يكونوا نشطين بدنيا حسب قدرتهم ووفق ما تسمح به حالتهم".
وكتب ديفيد هابين وفريقه في الدورية البريطانية للطب الرياضي أن ممارسة التدريبات 150 دقيقة في الأسبوع وفق ما جاء في إرشادات النشاط البدني للأميركيين عام 2008 قد تكون أكثر مما يتحمله بعض المسنين وهو ما قد يثنيهم عن ممارسة أي تدريبات رياضية، وأشاروا إلى أن أكثر من 60 في المئة من المسنين لا يستطيعون الوفاء بتلك الإرشادات.
وبحث هابين وفريقه خلال دراستهم عما إذا كانت ممارسة التدريبات لفترة تقل عن ذلك سيكون لها أي نفع. وحللوا بيانات دراسات سابقة شملت إجمالي 122.417 مسنا تراوحت أعمارهم بين 60 و101 عام في الولايات المتحدة وتايوان وأستراليا.
وخلصت دراستهم إلى أن معدل الوفيات انخفض بنسبة 22 في المئة بين من يمارسون "جرعة" منخفضة من التدريبات مقارنة بمن لا يمارسون أي تدريبات على الإطلاق، وأن النسبة ارتفعت إلى 28 في المئة بين من يمارسون "جرعة" متوسطة من التدريبات.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: ربع ساعة رياضة يوميا تطيل عمر المسنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.