تعرف على أولى الخطوات نحو الإكتئاب لدي النساء!

السبت 16 نوفمبر 2019

الاكتئاب هو مرض العصر، فمن منا لم يشعر يومًا بأنه لم يعد قادرًا على تحمل الضغوط، بأنه سئم الحياة ولم يعد قادرًا على استكمالها، لكن تعد هذه الحالات هى مجرد شىء عرضى لا يستمر كثيرًا وتختفى تأثيراتها مع الوقت أو مع تقلب الأمور إلى الأفضل لأنها تعتبر درجة من درجات الاكتئاب البسيطة التى غالبًا لا تحتاج إلى علاج نفسى.



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لكن هناك بعض الأفعال والسلوكيات التى تؤكد أننا وصلنا إلى حالة متأخرة والأمر يستدعى الخضوع إلى جلسات علاجية، ويعد قص الشعر بشكل هستيرى غير منظم من أكثر هذه التداعيات لدى النساء على حسب حديث الدكتورة "شيماء عرفة" أخصائية الطب النفسى. وقالت: "الشعر هو تاج المرأة وأغلى ما تملك لذلك عندما تقرر بمحض إرادتها أن تفقده هنا هى وصلت إلى حالة من اليأس نتيجة لفقدانها شيئًا مهمًا سواء شخص تحبه أو تجمع بينهما علاقة عاطفية أو رحيل فرد غالى عليها، وهنا تشعر أنه لا شىء غالى يستحق أن يبقى معاها حتى إذا كان شعرها.

وكلما كانت حالتها النفسية سيئة كلما مالت إلى قصه بنفسها وبشكل غير منتظم وكأنها تعاقب نفسها، لذلك إذا وصل الأمر على هذا الحد يجب اللجوء على الطبيب النفسى، لان بعض الحالات تدهور بها الأمر وبدأت فى استخدام العنف مع نفسها كنوع من معاقبة الذات.