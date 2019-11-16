دراسة: الضغوط النفسية تؤدي للاصابة بالأزمات القلبية

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السبت 16 نوفمبر 2019
أظهرت دراسة أن المشاكل النفسية ومنها القلق والاكتئاب تفسر جزئيا السبب وراء زيادة احتمالات إصابة مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي بأزمات قلبية وفق ما نشرته وكالة "رويترز".
وربط الباحثون بين الغضب والقلق وأعراض الإكتئاب وضغوط العمل وعدم الحصول على دعم معنوي من المحيطين بزيادة احتمالات الإصابة بتصلب الشرايين لدى من يعانون من الروماتويد.
وخلص فريق البحث الذي نشر في دورية الأبحاث والرعاية الخاصة بالتهاب المفاصل إلى أن علاج المشاكل النفسية قد يساعد في تخفيف أعراض الروماتويد وأيضا قد يخفض احتمالات الوفاة بأمراض الأوعية الدموية.
وعلى خلاف مرض الفصال العظمي وهو تلف غير قابل للتجديد يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية يعتبر الإلتهاب المفصلي الروماتويدي مرض مناعي ذاتي يمكن ان يحدث في أي مرحلة من العمر.
فالجهاز المناعي للجسم يبدأ في مهاجمة المفاصل ويؤدي الى تورمها ويسبب الألم، كما يعاني المريض من التهابات.
وقال الدكتور بيتر جانز ان الضغوط النفسية تفاقم من هذه الالتهابات.
وقالت الدكتورة ايفانا هولان من مستشفى الامراض الروماتزمية في ليلهامر بالنرويج ان الاكتئاب يزيد 4 امثال بين مرضى الالتهاب المفصلي الروماتويدي مقارنة بغير المرضى، وقالت هولان التي لم تشارك في البحث "التقلبات النفسية لها دور في أمراض الاوعية الدموية".
وأضافت ان علاج المشاكل النفسية ومنها الإكتئاب "مهم لأن لها تأثيرا صحيا يتخطى الحالة المزاجية".
وقال جانز استنادا إلى دراسته أن مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي عليهم الابتعاد عن الضغوط في حياتهم وطلب الإستشارة اذا لزم الأمر.
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