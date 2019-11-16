شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الغدة النخامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدة النخامية هي نوع من أنواع الغدد الصماء المتواجدة داخل الجسم، ودورها إنتاج الهرمونات في الدم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي كل ما يخص الغدة النخامية وذلك وفقا لموقع " Everydayhealth".

ما هي الغدة النخامية؟

الغدة النخامية هي جزء من الغدد الصماء، المسئولة عن إنتاج الهرمونات التي تؤثر على الغدد الأخرى كالغدة الدرقية والتناسلية والكظرية، وأعضاء الجسم في مجرى الدم، وتعتبر هي الغدة الرئيسية في الجسم.



غدة نخامية

ما هي وظائف الغدة النخامية؟

هي غدة صغيرة شكلها بيضوية، ومكنها خلف الأنف بالقرب من المخ تدعي الهيبوثلاموس وهي منطقة في المخ مسئولة عن توازن الجسم.

تنقسم الغدة النخامية إلي قسمين، الأول هو الفص الأمامي وهو المسئول عن هرمون النمو الذي ينظم مراحل النمر في جميع المراحل العمرية، وأيضا يحافظ علي العظام والعضلات، وأيضا يصدر الهرمون المحفز للغدة الدرقية وهرمون الموجه للغدة الكظرية، والهرمون التناسلي الذي يؤثر علي انتاج هرمون الإستروجين والبويضات لدي المرأة وإنتاج الخلايا المنوية عند الرجل، وأيضا تحفز هرمون البرولاكتين أي هرمون الحليب، وهرمون الإندروفين الذي يعمل علي تسكين الألم.



اعراض الغدة النخامية

النوع الثاني هو الفص الخلفي من الغدة النخامية، والذي يساهم بشكل كبير في إصدار هرمون فاسوبريسين المضاد للإدرار البول، ويحافظ علي الجسم من التعرض للجفاف، وهرمون أوكسيتوسين الذي يحفز تقلصات الحم.

ما هي المشاكل الصحية الناتجة عن اضطرابات الغدة النخامية؟

هناك العديد من المشاكل التي يتعرض لها الشخص المصاب باضطرابات في الغدة النخامية، ومنها:

-أورام الغدة النخامية، وغالبا تكون حميدة ولها تتسبب في اصابة الشخص بالصداع الشديد، ومشاكل في الرؤية نتيجة لضغط الورم علي اعصاب المخ.

-قصور الغدة النخامية، وهذا يؤثر في الهرمونات التي تقوم الغدة النخامية بإنتاجها وتتسبب في مشاكل في النمو والخصوبة.

-يتعرض الشخص المصاب بمشاكل في الغدة النخامية بضخامة الأطراف، وهذا الأمر قد يكون دليل علي الإصابة بوجود ورم بها ويجب توخي الحذر.

-داء كوشينغ أي سهولة الإصابة بظهور الكدمات وارتفاع ضغط الدم والتعب وزيادة الوزن.

- ارتفاع نسبة هرمون البرولاكتين، يكون نتيجة لوجود خلل في نسبة غدة النخامية ويتسبب في ضعف الخصوبة وانخفاض الرغبة الجنسية عند النساء.

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اضطرابات الغدة النخامية

ما هي أعراض اضطرابات الغدة النخامية؟

هناك العديد من الأعراض التي توضح إذا كنت تعاني من اضطرابات في الغدة النخامية أم لا، ومنها:

-الصداع.

-الإرهاق.

- التعب.

-ارتفاع ضغط الدم.

-انخفاض غير مبرر للوزن.

-صعوبة في النوم.

-تقلبات المزاج والميل للاكتئاب.

-ضعف في الذاكرة.

-خلل في الخصوبة.

-زيادة نسبة نمو الشعر .

-زيادة نسبة هرمون البرولاتكين.