تعرف على أهم الأطعمة لتقوية الأضافر

السبت 16 نوفمبر 2019

نتائج جديدة ومثيرة كشف عنها مؤخرًا جوشوا زيشنر، مدير البحوث ومستحضرات التجميل فى مستشفى "ماونتين سيناى" فى مدينة نيويورك الأمريكية، عبر موقع "فوكس نيوز"، حيث أشار إلى أن اتباع نظام غذائى سليم يعزز صحة الشعر والأظافر، لذلك يقدم مجموعة من الأطعمة المفيدة التى سوف تعطى دفعة قوية للشعر والأظافر.



وأوضح "زيشنر" أن الشعر يحتاج إلى البروتين لإنتاج الكيراتين، وتلك البروتينات تجعل الشعر أقوى، وإذا لم يحصل الشعر على ما يكفى من البروتين فسوف يتساقط بشكل ملحوظ، وهناك بعض الأطعمة التى تحتوى على البروتينات والتى تشمل الألبان والأسماك والدواجن واللحوم، وغيرها. وأشار "زيشنر" إلى أن اللحوم الحمراء واحدة من أهم الأطعمة التى يحتاجها الشعر والأظافر، حيث تعد من أهم الأغذية التى تحتوى على الحديد، ويرتبط نقص الحديد بمرض تقعر الأظافر، حيث تصبح الأظافر على شكل "ملعقة".

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وأوضح أن اللحوم الحمراء عالية فى الدهون المشبعة، لذلك لا يجب تناولها بكثرة خلال الأسبوع، حيث إن تناولها بكثرة ارتبط بالعديد من الأمور الصحية بما فى ذلك أمراض القلب وعدة أنواع من السرطان وداء السكرى من النوع 2.

وأضاف "زيشنر" أن هناك بعض الأغذية التى يجب إدراجها ضمن النظام الغذائى اليومى لتعزيز صحة الشعر والأظافر، والتى تشمل اللوز، والمحار، والعنب البرى، والبيض، وسمك السالمون.