هل العمل لساعات طويلة يهدّد الصحة؟

السبت 16 نوفمبر 2019

تمديد ساعات العمل يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية وفقاً لدراسة نشرت في 20 آب في المجلة الطبية البريطانية "ذي لانسيت" (The Lancet) ونقل تفاصيلها موقع صحيفة Le Mondeالفرنسية.



ومن خلال تحليل بيانات 600 ألف شخص من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، وجد الباحثون أن العمل أكثر من 55 ساعة في الأسبوع يزيد من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 33٪، ويتطور مرض الشريان التاجي بنسبة 13٪ إذا ما تراوحت ساعات العمل بين 35 و40 ساعة أسبوعياً.

تم التوصل إلى هذه النتيجة بعد دراسة صحة رجال ونساء خلال سبع إلى ثماني سنوات لم يصابوا بأمراض القلب والأوعية الدموية. وتمَّ الأخذ في الاعتبار عوامل خطرة أخرى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتدخين، واستهلاك الكحول أو قلة النشاط البدني.

Advertisements

وأشار الباحثون المشاركون في الدراسة إلى أن "خطر الإصابة بالجلطة الدماغية لا يظهر فجأة بعد 55 ساعة عمل أسبوعياً، ولكنه يزيد مع تزايد ساعات العمل، فيزيد خطر الإصابة بنسبة 10٪ لدى الأشخاص الذين يعملون بين 41 و48 ساعة، و27٪ لدى أولئك الذين يعملون بين 49 و54 ساعة.

ويلعب الإجهاد دوراً في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية. وفي تصريحات معلقة على الدراسة، قال الدكتور أوربان جانلرت، من جامعة أوميا السويدية، إنَّ "تركيا من أكثر الدول التي يعمل الموظفون فيها أكثر من 50 ساعة أسبوعياً (43٪) ما يعتبر النسبة الأعلى، في حين أن هولندا لديها أدنى نسبة وهي أقل من 1٪.

خلف تركيا، هناك المكسيك بنسبة (28.8٪)، وكوريا الجنوبية بنسبة (27.1٪)، فيما تحتل فرنسا المرتبة التاسعة بنسبة 8.7٪، في حين يوجد في ألمانيا 5.6% فقط من الموظفين الذين يعملون أكثر من 50 ساعة في الأسبوع، وفقاً للأرقام الصادرة في شهر نيسان الماضي من قبل منظمة التعاون والتنمية (l'OCDE) الفرنسية.