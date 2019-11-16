دراسة: أقراص منع الحمل قد تحمي من سرطان بطانة الرحم

السبت 16 نوفمبر 2019

تشير مراجعة لدراسات سابقة إلى أن النساء اللاتي يستخدمن أقراص منع الحمل في سنوات الإنجاب قد يتمتعن بوقاية أطول أمدا من سرطان بطانة الرحم.



وحلل الباحثون 36 دراسة شملت أكثر من 140 ألف امرأة من مختلف أنحاء العالم.

ووجدوا أن كل خمس سنوات تتناول فيها النساء أقراص منع الحمل ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة 24% حتى بعد مرور أكثر من 30 عاما على توقفهن من استخدام الأقراص.

ويقول المعهد القومي الأميركي للسرطان إن الأنواع الأكثر انتشارا من أقراص منع الحمل تحتوي على نسخ صناعية من الهرمونين الأنثويين الطبيعيين الاستروجين والبروجستيرون. وربطت أبحاث سابقة هذه الأقراص بخفض خطر أورام بطانة الرحم والمبايض وفي الوقت نفسه زيادة خطر أورام الثدي وسرطانات عنق الرحم والكبد.

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ويشير إلى أن سرطان عنق الرحم يصيب النساء عادة في سن الستين بعد انتهاء سنوات الإنجاب.

وكتب فريق الباحثين في دورية لانسيت لعلم الأورام أنه منذ بدء استخدام عقاقير منع الحمل التي يتم تناولها عن طريق الفم في الستينيات استخدمت نحو 400 مليون امرأة في دول ذات دخل مرتفع هذه الأقراص.

وتناول 40% من النساء اللاتي لم يصبن بهذه الأورام الأقراص لمدة تجاوزت الأربع سنوات.

وخلص الباحثون إلى أنه في السنوات الخمسين الأخيرة ربما كان يمكن أن يحول استخدام أقراص منع الحمل في الدول التي شملتها الدراسة دون وقوع ما يصل إلى 400 ألف حالة إصابة بسرطان بطانة الرحم من جملة 3.4 مليون.