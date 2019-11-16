تعرف على السرّ وراء التفوّق في العمليات الحسابية؟

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السبت 16 نوفمبر 2019
أثبت باحثون من جامعة إيلينوي الأميركية في دراسة نشرت في المجلّة العلمية Plos ONE، أنّ الأولاد الذين يمارسون التمارين الرياضية دائماً، يتمتعون بقدرات منطقية وتحليلية عالية تساعدهم على التفوّق في مادة الحساب.
للتوصّل إلى هذه النتيجة درس الباحثون حال 48 طفلاً تراوح أعمارهم بين التسعة و10 سنين، إذ أخضعوا لفحوصات جسدية وعقلية.
وقد تبيّن أنّ الأطفال الرياضيين لديهم مستوى عال من اللياقة البدنية وهم يتمتعون بقلب سليم وجهاز تنفسي صحي، كما لوحظ أنهم الأفضل في حلّ المسائل الحسابية، ويعزى هذا الأمر بحسب الباحثين إلى تأثير الرياضة في تطوير الوصلات العصبية، وبخاصة في الفص الجبهي والزمنية والقذالي في الدماغ. فالدماغ في سن التاسعة عشرة يكون في مرحلة النمو، مما يجعل من هذه الفترة الأنسب لتنمية قدرات الطفل وتطويرها.
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