تعرف على طرق لمنع ذرف الدموع عند تقطيع البصل

السبت 16 نوفمبر 2019

يحتوي البصل على عناصر غذائية مفيد للجسم، فالبصل غني بالفيتامينات فضلاً عن أنه مصدر مهم للألياف ومضادات الأكسدة المفيدة للجسم.



لكن للبصل بعض العيوب تدفع الكثيرين لتجنبه، وهي رائحته المنفرة، فضلا عن أن هناك الكثيرات اللواتي يقاطعن البصل بسبب الحرقة التي يسببها للعيون والدموع التي يذرفنها عند تقطيعه.

قد يكون ذرف الدموع عند تقطيع البصل مزعج، لكن "رُب ضارة نافعة"، فالدموع الناتجة عن تقطيع البصل مفيدة لصحة العينين، إذ أثبتت دراسات كثيرة أن هذه الدموع تساعد على تطهير العيون وحمايتها من الأجسام الغريبة.

ويرجع الباحثون سبب ذرف الدموع أثناء تقطيع البصل إلى مركب غازي ينطلق أثناء التقطيع، ما يؤدي إلى دخوله في العين ليتّحد مع الماء الموجود فيها وينتج مركبا حمضيا يزعجها، ليتم بذلك نقل إشارة إلى الدماغ تدلّ على وجود جسم غريب في العين، لتفرز الغدة الدمعية بعد ذلك الدموع وتطهر العين.

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وربما تكون آلام حرقة العين والدموع مزعجة أثناء تقطيع البصل، لكن ثمة حيل بسيطة تساعدكم على التخلص من مشكلة ذرف الدموع، فمن يرغب بمصالحة البصل يمكنه استخدام هذه الحيل التي استعرضها موقع "هوفينغتون بوست":

- ارتداء نظارات السباحة: يمنع ارتداء نظارات السباحة من وصول الغازات المسببة لذرف الدموع.

- وضع البصل في الثلاجة: وضع البصل في ماء مثلج أو وضعه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة قبل تقطيعه يمنع ذرف دموع العين أثناء تقطيعه، فالبرودة تخفّض تطاير المواد الكبريتية التي يطلقها البصل أثناء التقطيع.

- دهن لوحة التقطيع بالليمون: قبل البدء بالتقطيع ينصح بدهن السكين ولوحة تقطيع البصل بقليل من الليمون، فالليمون يخفف من مفعول مادة الكبريت المهيّجة الموجودة في البصل والمسببة للدموع، علماً أن البصل سيتأثر بطعم الليمون.

- إستعمال سكين حاد: استعمال هذا النوع من السكاكين يخفّض تكسر خلايا البصل، ما يقلّل من إنبعاث الغازات المتطايرة المسببة لحرقة العيون وذرف الدموع.