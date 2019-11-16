شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا دخل جسم غريب فى العين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه كثير من الناس مشكلة دخول جسم غريب فى العين، خاصة إذا لم تتمكن من إخراجها من عينك أو إذا اخترق الجسم الغريب الطبقة الخارجية للعين، وهو ما يدعو للقلق، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض وأسباب دخول جسم غريب فى العين، وفقاً لموقع "Doctor".

وهناك أجسام غريبة قد تدخل في العين مثل الغبار أو الرمل أو الطلاء، وهذه الأجسام الغريبة التى تدخل العين لها نوعين:

-السطحية:وهذه تلتصق بأمام العين أو تحت أحد الجفون، لكن لا تدخل العين.

العميقة: وهذه تخترق الطبقة الخارجية للعين (القرنية أو الصلبة) وتدخل العين.

كيف يدخل جسم غريب في العين؟

الأجسام الغريبة السطحية لا تشكل أى خطورة عادة ما تسقط في العين مثل: الأتربة.

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أما الأجسام الغريبة العميقة تشمل شظايا صغيرة من المعدن أو غيرها من المواد التي تنتقل بسرعة عالية وتدخل عبر القرنية وهذه قد تكون إصابة خطيرة للغاية - فقد تؤدي إلى العمى إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها على الفور، وحتى لو تم علاجها بشكل مناسب، فقد تسبب فقدان البصر.

كيفية إزالة جسم غريب من عينيك

-إذا حصلت على جسم غريب سطحي في عينيك، فإن الإسعافات الأولية تتمثل فى غسل العين بالماء الدافئ.

-لا تحاول إزالة الجسم الغريب بالقطن أو أعواد الثقاب أو أي نوع آخر من الأشياء الصلبة.، قد تتسبب في ضرر أكبر من النفع - اذهب إلى أقرب طبيب.

-إذا كنت تعتقد أن هناك شيئًا ما قد وضع في عينيك حتى لو كان لديك القليل من الألم أو تشويش البصر، فمن الضروري أن تستشير الطبيب على الفور وأن تخبره عن ظروف الإصابة.