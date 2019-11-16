شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز علامات نقص حمض الفوليك فى الجسم.. ضيق التنفس وشحوب الجلد منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الجسم إلى العديد من العناصر الغذائية ليعيش حياة صحية، ومع ذلك في كثير من الأحيان، ينسى الناس بعض العناصر الغذائية الأساسية بسبب نقص المعلومات.

أحد هذه العناصر الغذائية الأساسية هى حمض الفوليك ، والذي يعرف أيضًا باسم فيتامين B9 والفولات، وهو واحدة من الفيتامينات الأساسية العديدة التي تقوم بنسخ وتوليف الحمض النووي ، وبناء خلايا جديدة ، وتعزيز وظائف الأعصاب والمناعة وفقا لموقع "Everyday Health".

حمض الفوليك هو فيتامين (ب) القابل للذوبان في الماء ، ويأتي بشكل طبيعي من الطعام مثل الخضراوات المورقة مثل السبانخ والبروكلي والخس والبامية، والفواكه مثل الموز والبطيخ وحبوب الليمون والخميرة والفطر واللحوم وعصير البرتقال وعصير الطماطم.



أعراض نقص حمض الفوليك أعراض نقص حمض الفوليك

مشكلة في التنفس

عندما يكون مستوى الأكسجين في الجسم منخفضًا ، فإنك تواجه ضيقًا في التنفس، كما يشير إلى أن جسمك يعاني من نقص في خلايا الدم الحمراء، فإذا رأيت أعراضًا مثل انخفاض معدل ضربات القلب وضيق التنفس ، فقد يكون ذلك علامة على نقص حمض الفوليك.

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شحوب الجلد

الهيموجلوبين عبارة عن بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء وهو المسؤول عن نقل الأكسجين من رئتيك إلى جميع أنسجة الجسم، نقص حمض الفوليك (أو نقص خلايا الدم الحمراء) يجعل بشرتك تبدو شاحبة.

تساقط الشعر

يساعد حمض الفوليك في نمو الشعر، لذا فإن نقص الفوليك يعني أن الخلايا تفتقر إلى التغذية اللازمة لنمو الشعر ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر، وفي بعض الحالات ، يؤدي هذا إلى ظهور الشعر الأبيض .

الإمساك

حمض الفوليك هو عامل مساعد في الجهاز الهضمي حيث يساعد على تحفيز إنتاج أحماض المعدة وضمان الهضم السليم، ونقصه يسبب الإمساك وتشنجات المعدة والغثيان.