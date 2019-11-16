شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى ازاى تقوى الجهاز المناعى عند طفلك وتحميه من أمراض الشتاء بـ5 أطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقلبات الجو وتغيير فصول السنة تنتشر العدوى والفيروسات ويصاب الكثيرون بنزلات البرد والانفلونزا والتهاب الشعب الهوائية وخصوصا الاطفال نظرا لضعف الجهاز المناعى عندهم.

لذلك يقدم الخليج 365 بعض الاطعمة الهامة التى تساعد على تقوية الجهاز المناعى عند الطفل حسب ما ذكره موقع medicalnewstoday وهى:

1: التوت البرى ، حيث يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتاميات التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من نزلات البرد والانفلونزا.

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2:القرنبيط، يعتبر من أفضل أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والامراض.

3:البطاطا الحلوة، غنية بالبيتا كاروتين والمواد المضادة للأكسدة وبعض الخصائص الاخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض.

4:السبانخ، من أشهر أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر المغذية والتى تساعد على حماية الجسم من الفيروسات والجراثيم.

5:البرتقال، يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمي الجسم من الفيروسات والعدوى.