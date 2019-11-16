شكرا لقرائتكم خبر عن التيتانوس مرض خطير قد يؤدى إلى الوفاة.. لا تهمل التطعيم المضاد له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التيتانوس هو مرض بكتيري يسبب تشنجات عضلية مؤلمة ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة ويجب الحصول على المصل المضاد له للوقاية من، والتيتانوس ليس من الأمراض المعديه التى تنتقل من شخص لأخر ولكن الاصابة به تكمن فى وجود قطع أو جرح ملوث.

ووفقا لموقع " webmd"تتواجد بكتيريا التيتانوس عادة في التربة والغبار والسماد، يمكن أن تصيب هذه البكتيريا أي شخص حتى من خلال خدش صغير، لكن من المرجح أن يصاب الشخص بالتيتانوس من خلال ثقوب عميقة ناجمة عن الجروح الناتجة عن الأظافر أو السكاكين، تنتقل البكتيريا عن طريق الدم أو الأعصاب إلى الجهاز العصبي المركزي.

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أعراض التيتانوس قد تشمل صداع الرأس، تصلب العضلات ، بدءا من الفك ، ثم الرقبة والذراعين والساقين أو البطن، مشكلة في البلع، الأرق والتهيج، التعرق والحمى، الخفقان وارتفاع ضغط الدم، تشنجات العضلات في الوجه ، مما تسبب في ابتسامة ثابتة غريبة المظهر، إذا لم يتم علاجه يمكن أن يسبب التيتانوس الوفاة بسبب الاختناق. كيف ومتى يجب أن تتلقى لقاح التيتانوس؟تتلقى عادة لقاح التيتانوس في عضلة دالية (الكتف)، ذا لم تحصل على لقاح ضد التيتانوس فى مرحلة الطفولة فيجب أن تبدأ بسلسلة أولية من ثلاث جرعات تكون الجرعة الأولى فيها عبارة عن مجموعة من ثلاثة في واحد تسمى Tdap التي تحمي من التيتانوس والخناق والسعال الديكي (السعال الديكي) ). الجرعتان الأخريان هما لقاح مزدوج يعطي التيتانوس والخناق. كيف ومتى يجب أن تتلقى لقاح التيتانوس؟تتلقى عادة لقاح التيتانوس في عضلة دالية (الكتف)، ذا لم تحصل على لقاح ضد التيتانوس فى مرحلة الطفولة فيجب أن تبدأ بسلسلة أولية من ثلاث جرعات تكون الجرعة الأولى فيها عبارة عن مجموعة من ثلاثة في واحد تسمى Tdap التي تحمي من التيتانوس والخناق والسعال الديكي (السعال الديكي) ). الجرعتان الأخريان هما لقاح مزدوج يعطي التيتانوس والخناق.

ما هي أعراض الاصابة بالتيتانوس؟تنجم أعراض التيتانوس عن التوكسين الناجم عن بكتيريا الكزاز، تبدأ الأعراض غالبًا بعد حوالي أسبوع من الإصابة، لكن هذا قد يتراوح بين ثلاثة أيام إلى ثلاثة أسابيع أو لفترة أطول، أكثر الأعراض شيوعًا هو الفك القاسي الذي يمكن أن يصبح "مغلقًا". هذه هي الطريقة التي أصبح المرض يسمى lockjaw.

تتلقى هذه اللقاحات على مدار فترة تتراوح من سبعة إلى 12 شهرًا، التطعيم ضد السعال الديكي مهم بشكل خاص لأولئك الذين هم على اتصال مباشر مع الأطفال الصغار أو المرضى، بعد تلقي السلسلة الأساسية ، احصل على معزز Td كل 10 سنوات.