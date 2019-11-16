انطلاق أسبوع الموضة العالمي في دبي

السبت 16 نوفمبر 2019

انطلقت فعاليات أسبوع الموضة العالمي، الجمعة، الذي تستمر أعماله لمدة 3 أيام في مدينة دبي الإماراتية.



وشارك في فعاليات اليوم الأول 9 من مصممي الأزياء العالميين، من الإمارات وفرنسا وبلجيكا وتايوان وفلسطين والأردن والفلبين والجزائر وإيران.

وحصل كل مصمم على 20 دقيقة، قدم خلالها العرض الخاص به، باستثناء المصممة الإماراتية العالمية منى المنصوري، التي خصص المشرفون على تنظيم الفعاليات 30 دقيقة لعرضها الخاص.

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وتقرر أن يكون افتتاح فعاليات الأسبوع بعرض أزياء المصممة الإماراتية العالمية منى المنصوري، التي أبدت سعادتها باختيارها لتكون صاحبة الظهور الأول على مسرح العرض بمجموعتها الجديدة تقديرا لمسيرتها الكبيرة في عالم الموضة والأزياء.

وحظي عرض الأزياء الخاص بالمصممة منى المنصوري، والذي تضمن أبرز خطوط الموضة لعام 2020، بحضور مجموعة كبيرة من الإعلاميين والمصممين ونجوم السوشيال ميديا من داخل وخارج الإمارات، منهم مريم حسين وعارف الخاجة وعباس فرض الله والسوبر موديل توتا والمصممة الفرنسية نتالي، إلى جانب مصممين من أبوظبي وسيدات أعمال من الإمارات والمطربة الهندية سونيا والمطربة عايدة خالد نجمة "أراب ايدول".

وقالت "المنصورى" إن أسابيع ومهرجانات الموضة، التي يشارك فيها عدد كبير من بلدان مختلفة تكون فرصة جيدة لتبادل الرؤى والثقافات والاطلاع على كل جديد وأحدث ما توصلت إليه إبداعات عقول وأنامل المصممين، وفي نفس الوقت يكون مردود ذلك جيدا على المتابعين والحضور وكل المهتمين بمجال الموضة والأزياء حول العالم.