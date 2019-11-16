شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الموز على صحة الجسم عديدة أهمها علاج الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموز من الفواكه الشهيرة والتى يفضها الكثيرون حيث يتميز بمذاقه الطيب وشكله المختلف كما يعتبر من الفواكه المفضلة عن الاطفال، فضلا عن ذلك يحتوى الموز على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع healthxchange فإن فوائد الموز على الصحة هي:

1:يحتوى الموز على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ومقاومة العدوى والفيروسات.

2:يحتوى الموز على بعض العناصر التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية لذلك ينصح بتناوله دائما لتعزيز صحة الجسم والتركيز.

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3:يحتوى الموز على بعض المواد التى تساعد على الترطيب وعلاج الالتهابات والقرح الهضمية لذلك ينصح بتناوله لعلاج التهاب المعدة والمساعدة على الهضم.

4:يحتوى الموز على الالياف القابلة للذوبان وبالتالى فهو يساعد على علاج الامساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمى.

5:يحتوى الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم الذى يعمل على تعزيز صحة القلب وضغط الدم والوقاية من الجلطات .

6:يحتوى الموز على العديد من العناصر والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.