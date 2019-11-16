تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحم بصوص الكمون

المقادير

4 x عدد فص ثوم (مفروم)

3 x عدد حبهان (أو حسب الرغبة)

3 x عدد طماطم

2 x معلقة صغيرة كمون

2 x عدد ورق لورا

1 x عدد بصلة (مقطعة شرائح)

1 x معلقة صغيرة دقيق (أو حسب الحاجة)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بطاطس (مكعبات نصف مقلية)

½ x كيلو لحمة بتلو (مكعبات)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الخطوات

احضرى إناء وضعيه على النار ضعي شرائح البصل في القليل من الزيت واتركيها إلى أن تحمر قليلاً ثم ضعي الكمون والحبهان وورق اللورا.

يتبل اللحم بالقليل من الدقيق والكمون والحبهان.

ثم ضعي

المفروم فوق البصل وحركيهم جيداً. ثم ضعي مكعبات اللحم فوق الخليط وقلبي جيداً وضعي طماطم مبشورة فوق اللحم وقلبيه جيداً وضعي القليل من الماء واتركيه لينضج.

ثم ضعي البطاطس المقلية وحركي الخليط وبعد النضج قدميه فى طبق التقديم مع تزيينه بأوراق البقدونس.

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