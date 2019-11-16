تعرفي على طريقة إعداد وتحضير النيفة بالخضروات المشوية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

5 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة خل

1 ½ x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x كيلو لحمة (ماعز من الكتف)

½ x معلقة صغيرة جنزبيل الخطوات

يتبل كتف لحم الماعز بالبصل المفروم والملح والفلفل والخل و الثوم المفروم ونصف ملعقة الزنجبيل ويترك طوال الليل بالثلاجة.

فى اليوم التالى توضع النيفا فى صينية مدهونة سمن ويغطى بورق الفويل ويدخل الفرن.

يمكن وضع خضروات مشوحة بزيت فى الصينية ووضع النيفا عليها مع ربع كوب ماء . قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالزعتر بسهولة طريقة إعداد وتحضير شوربة الكوسا بالكاري

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