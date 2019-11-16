دراسة: الأشخاص فوق 110 أعوام لديهم جهاز مناعى يقاوم السرطان والعدوى

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حيث درس العلماء في اليابان 41 ألف خلية من سبعة أشخاص فوق 110 أعوام وجدوا أن أجهزتهم المناعية تتمتع بقدرات فريدة من نوعها لمكافحة السرطان والعدوى، حيث إنهم يملكون نوعا من خلايا الدم البيضاء يسمى خلايا CD4 T لا يفعل الكثير في الأشخاص الطبيعيين فى الأعمار الصغيرة، لكن اكتشفوا فعاليته بقوه عند الأشخاص المعمرين وكان دور هذه الخلايا مهاجمة بنشاط الخلايا السرطانية والمعدية.
وأكدت الدراسة البحثية أن الأجهزة المناعية للأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 110 أعوام أو من يملكون الشيخوخة القديمة هي التي تبقيهم لفترة طويلة، حيث تبين بفحص الحمض النووي لـ "كبار السن" الذين تزيد أعمارهم عن 110أعوام أن لديهم خلايا دم بيضاء مختلفة لبقية الناس فى الأعمار الأقل منهم، في هذه المجموعة من الأشخاص وجدت الخلايا المعروفة باسم الخلايا التائية تهاجم الفيروسات والخلايا السرطانية بشكل مباشر ، في حين أنها لا تهاجمها في الشخص العادي.
قال العلماء إن النتائج التي توصلوا إليها تساعدهم على فهم كيف يمكن للناس أن يعيشوا في مثل هذه العصور القديمة العظيمة ، ويتخطوا 110 أعوام.
أجرى الدراسة باحثون من مركز RIKEN للعلوم الطبية التكاملية وجامعة Keio ، وكلاهما في اليابان وتم اجراؤها على سبعة من كبار السن تخطت أعمارهم 110 أعوام.
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