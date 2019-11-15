تمارين لشدّ البطن والأرداف بحسب شكل جسمك

تسعى الكثير من النساء إلى شدّ الأرداف والبطن من خلال ممارسة التمارين الرياضية القاسية واتباع حميات صارمة. لكن لا داع لذلك بعد الآن لأن بعض التمارين البسيطة والسهلة والمسلية يمكنها أن تساعد على تحقيق الهدف نفسه. يكفي إذاً تحديد شكل الجسم من أجل معرفة التمارين المناسبة له.

شكل X

يعني هذا الشكل أنك تمتلكين الجسم المثالي. فعرض كتفيك مواز لعرض أردافك وخصرك نحيف. ورغم هذا عليك أن تحافظي على رشاقتك من خلال شدّ بطنك وردفيك. فاكتسابك الوزن في هذه المناطق يسيء إلى رشاقتك ويحول شكل الـX إلى ما يشبه الإجاصة.

ولتتمكني من ذلك مارسي تمارين ممتعة مثل الزومبا أو اليوغا أو السباحة أو التمدّد أو ركوب الدراجة الهوائية أو المشي.

شكل H

يأخذ جسمك شكل الحرف H عندما يكون عرض أردافك موازياً لعرض كتفيك وخصرك. وفي هذه الحالة عليك الحفاظ على بطن مشدود لكي تتمتّعي بجسم أنيق ورشيق. إذاً احرصي على أن تمارسي أنواع رياضة مسلية مثل السباحة أو المشي السريع أو الرقص أو ركوب الدراجة الهوائية.

شكل O

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يشير هذا الشكل إلى أن جسمك ممتلئ في وسطه، أي في مناطق الجذع والصدر والخاصرتين. وهويعني أنّك تحتاجين إلى بذل الجهود دائماً من أجل شدّ منطقة بطنك والتخلص من الكرش. ولتحققي هذا الهدف ننصحك بأن تمارسي تمارين الأيروبيك والرياضات المائية المختلفة. فهي تساعدك على الحفاظ على بطن مسطح.

شكل A

يشبه شكل جسمك الحرف A لأنك تمتلكين أردافاً أكثر عرضاً من كتفيك. لذا عليك السعي إلى منع ترهلها. وفي هذه الحالة من المفيد أن تمارسي بعض التمارين السهلة والمسلية التي تساعدك على شدها. إلجئي مثلاً إلى تمارين القفز، الجري، الأيروبيك أو القفز على الحبل.

وتذكري أنه من الأفضل أن تقومي بهذه التمارين بانتظام 4 مرات على الأقل أسبوعياً. فهي تعمل على شدّ البطن والأرداف بسهولة ومن دون أن تشعري بالإرهاق. وانتبهي دائماً إلى شكل جسمك لتختاري التمارين المناسبة التي تساعدك على الحفاظ على القوام المثالي.