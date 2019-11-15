فوائد السلمون للصحة

السلمون من الأسماك المهمة نظرا لاحتوائه على أفضل العناصر الغذائية الضرورية للصحة، ومن أهمها الأوميجا 3 بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تساعد على الوقاية من الكثير من الأمراض، وهذا كله يجعل السلمون الاختيار الأفضل من أنواع الأسماك المختلفة، وفيما يلي نتعرف على أهم فوائد السلمون الصحية:





فوائد السلمون الصحية

1. إنقاص الوزن

سمك السلمون يحتوي على الأحماض الدهنية ومنها الأوميجا 3 التي تؤثر على معدل الدهون بالجسم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على البروتينات التي تكون صعبة الهضم ما يزيد من الشعور بالشبع، والجدير بالذكر أن الأحماض الدهنية التي توجد بالسلمون تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي الذي له دور في التخلص من دهون الجسم.

2. الحفاظ على صحة المخ

الأحماض الدهنية غير المشبعة التي توجد في سمك السلمون تساعد في الحفاظ على صحة المخ وحماية الأعصاب، ما يساعد على تعزيز أداء المخ وزيادة التركيز والوقاية من الإصابة بمرض ألزهايمر لكبار السن، بالإضافة إلى أن السلمون يساعد على الحماية من التعرض إلى السكتات الدماغية.





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3. حماية القلب

بفضل الأوميجا 3 التي توجد بالسلمون يتم خفض معدل الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية بالدم، ما يساعد على الوقاية من التعرض إلى الأمراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية.

4. الوقاية من مرض السرطان

السلمون يحتوي على فيتامين د وهو من الفيتامينات المهمة التي تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان والأورام الخبيثة خاصة سرطان الثدي والبروستاتا والقولون.

5. التقليل من الالتهابات

يحتوي سمك السلمون على فيتامينات ب المركبة ومنها الثيامين والنياسين وحمض البانتوثنيك والريبوفلافين التي تساعد على التقليل من الإصابة بالالتهابات وحماية الدماغ والقلب من الإصابة بالأمراض الناتجة عن الالتهابات.





6. حماية العين

تناول سمك السلمون يساعد على التقليل من الإصابة بأمراض العيون، وهذا لأنه يحتوي على الخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد على الحماية من الإصابة بجفاف العين، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الأحماض الدهنية التي تساعد على الحماية من الإصابة بالضمور البقعي وبالتالي الوقاية من فقدان البصر خاصة مع التقدم في السن.

7. تقوية العظام

فيتامين د الذي يوجد بسمك السلمون يساعد على امتصاص الكالسيوم، ما يسهم في تقوية العظام ونموها بالشكل الطبيعي، والوقاية من الإصابة بمرض هشاشة العظام مع التقدم في السن.

8. الوقاية من أمراض ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم الذي يوجد في السلمون على التحكم في معدل ضغط الدم، ما يعمل على انضباطه، وهذا لأنه يساعد على منع احتباس الماء بالجسم، ويساعد ذلك بدوره على الوقاية من التعرض إلى السكتات الدماغية التي تحدث بسبب أمراض ضغط الدم.