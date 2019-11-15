أسباب الروماتيزم وأعراضه وعلاجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الروماتيزم هو مرض ناتج عن الالتهابات في العضلات والمفاصل والأنسجة الرخوة التي تعرف بالنسيج الضام، وتكون الإصابة بالروماتيزم عادة في مفاصل اليدين والقدمين، ويتسبب في إصابتهما بالتورم، ومن الممكن أن يصل إلى التشوه في المفاصل والتآكل في العظام، وفيما يلي نتعرف على أسباب الروماتيزم وأعراضه وكيفية علاجه.

أسباب الروماتيزم: يصيب الروماتيزم الإنسان نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي بطانة الأغشية التي توجد حول المفاصل، والتي تسمى الغشاء الزلالي.

يحدث نتيجة ضعف الأربطة والأوتار التي تتصل بالمفاصل، ما يؤثر في المفاصل بشكل يجعلها تفقد وظائفها الحيوية.

الإصابة بالالتهابات الناتجة عن نقص الغشاء الزلالي، ما يؤثر في العظام والغضاريف التي توجد بالمفاصل.

قد يكون بسبب الإصابة ببعض الفيروسات والبكتيريا.

الوراثة والتاريخ العائلي للمرض قد يتسبب في زيادة خطر الإصابة بالروماتيزم.

النساء تعدّ أكثر تعرضا للإصابة بمرض الروماتيزم. أعراض الروماتيزم: الشعور بالتعب وقلة النوم وفقدان الشهية نتيجة التعرض للألم الشديد الناتج عن التهابات المفاصل.

الألم الشديد بالمفاصل مع التورم الذي يظهر عليها، والذي يكون ناتجا عن زيادة السوائل في المنطقة المصابة بالروماتيزم.

احمرار يصيب المفاصل المصابة بالروماتيزم، الذي يكون نتيجة التمدد والتوسع في الشعيرات الدموية التي توجد بالمنطقة المصابة.

قد يعاني المريض من الارتفاع في درجة الحرارة، والسخونة في المفاصل.

تصاب المفاصل بالتيبس والصلابة خصوصا خلال الساعات الأولى من الصباح.

عدم القدرة على المشي بشكل مستقيم إذا أصاب الروماتيزم مفاصل القدمين.

التشوه في شكل المفصل المصاب بالروماتيزم.

الإصابة بالألم في الرقبة والألم في منطقة الكتف، خصوصا عند تحريك الرأس.

التعرض إلى الإصابة بفقر الدم من الأعراض المصاحبة للروماتيزم.

الإصابة بالألم في العمود الفقري.

التأثير على الحالة النفسية ما قد يصيب المريض بالاكتئاب.

علاج الروماتيزم: تجب المبادرة بالعلاج من الروماتيزم بشكل سريع حتى لا تتعرض الحالة إلى المضاعفات، ولهذا يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور حتى يصف العلاج المناسب للمريض والذي يساعد في التخفيف من الألم وحماية المفاصل من التلف.

في حالة إصابة المريض بحالة حادة من الروماتيزم قد يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية جراحية مثل استبدال المفاصل أو إصلاح الوتر الموجود حول المفصل.

نصائح لكيفية التقليل من آلام الروماتيزم: تعدّ ممارسة الرياضة والعلاج الطبيعي من الأشياء الهامة التي يمكنها أن تساعد في التقليل من الألم الناتج عن الروماتيزم، وتجب استشارة الطبيب قبل ممارسة أنواع من الرياضة مثل السباحة أو المشي، كما يجب الابتعاد عن أنواع الرياضة العنيفة التي تؤثر بالسلب على حالة المريض.

تعدّ الكمادات وسيلة للتقليل من الألم وتساعد في ارتخاء العضلات، ويمكنك استخدام الكمادات الباردة على المناطق المصابة بالروماتيزم للتقليل من تشنجات العضلات.

الحرص على الراحة والتخلص من التوتر الزائد الذي يتعرض إليه الإنسان خلال اليوم، والذي يزيد من الألم في المفاصل.

تناول الأطعمة الغذائية التي تحتوي على الأوميجا 3، وخاصة السمك حيث يساعد ذلك في التقليل من نسبة الالتهابات في المفاصل

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