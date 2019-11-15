شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان السمع عند كبار السن يحدث أضرار بالغة بالذاكرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أن الصمم خاصة عند كبار السن يتسبب فى حدوث ضرر بالغ بالذاكرة، حيث أكد العلماء أن الآثار المدمرة للدماغ تحدث لسنوات قبل أن تلاحظ حتى حدوث تغيير في السمع.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" نظر الباحثون الأمريكيون إلى أكثر من 6 آلاف شخص بمتوسط عمر 59 عامًا، وتبين أن الاجهاد لسماع الصوات من حولهم يؤدي إلى تسريع الشيخوخة والإضرار بالجهاز العصبى.

وقد رسمت أدلة كبيرة في السنوات الأخيرة وجود صلة واضحة بين فقدان السمع والتدهور المعرفي، لكن الباحثين حذروا الآن حتى المراحل المبكرة من الصم، قد تضعف العقل أيضًا.

يؤدي الضغط على الاستماع إلى عمل الدماغ بشكل مختلف، والذي يُعتقد أنه يتسبب في تغيير بنية العقل وتسريع عملية الشيخوخة، كما قد يؤثر الصم على الذاكرة ويؤدي إلى الخرف ، وفقًا للباحثين من جامعة كولومبيا.

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ونظر باحثون من جامعة كولومبيا إلى اكثر من 6 آلاف بالغًا بمتوسط عمر 59 عامًا، ثم تم وضع المشاركين في اختبارات السمع والإدراك.

وجدوا أن كل 10 ديسيبل (ديسيبل) انخفاض في السمع ، كان هناك انخفاض كبير في القدرة المعرفية، وأشار الباحثون إلى أنه من المحتمل أن ترتبط الانخفاضات المبكرة في كل من الأداء السمعي والمعرفي بالعمليات الشائعة المتعلقة بالشيخوخة.لكن العلماء يقولون إنه عندما يبدأ السمع في التلاشي ، يبدأون فورًا في التراجع عن المواقف الاجتماعية.

يعتبر الخرف مصطلحًا عامًا يستخدم لوصف مجموعة من الاضطرابات العصبية التقدمية ، أي الحالات التي تؤثر على الدماغ، هناك العديد من أنواع مختلفة من الخرف ، والذي هو مرض الزهايمر هو الأكثر شيوعا، بعض الناس قد يكون لديهم مزيج من أنواع الخرف.

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