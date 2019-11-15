شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ورم سرطانى نادر بحجم كرة القدم من رقبة أمريكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأطباء فى إزالة ورم بحجم كرة القدم من عنق شخص يبلغ من العمر 81 عاما بعد معاناتاته من سرطان الأنسجة الرخوة النادر الذى كان يهدد حياته لخطورة مكان ظهوره.



ورم بحجم كرة القدم

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" كان شخص يدعى لميلتون وينجيرت ، 81 عامًا من جورنال سكوير نيو جيرسي الأمريكية يعانى ورما صغيرا في الرقبة، وهو نوع من سرطان الأنسجة الرخوة، ونما الورم من حجم كرة بينج بونج إلى حجم كرة القدم في ستة أشهر فقط.



ورم بحجم كرة القدم

وقرر طبيبان إجراء العمليات الجراحية لازالة هذا الورم في اللحظة الأخيرة لأنهم اعتبروا الإجراء مخاطرة كبيرة، وقد تمكن أخيرًا من استئصال الورم في نوفمبر قبل أن يسبب اختناق يصل إلى الموت للمريض.

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ورم بحجم كرة القدم

ويخضع المريض الآن إلى العلاج الكيميائى والاشعاعى بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني بحجم كرة القدم من رقبته.

ووفقا للتقرير تم تشخيص ميلتون وينجيرت ، 81 عامًا ، وهو كهربائي متقاعد من جورنال سكوير ، بساركوما متعددة الأشكال ، وهو نوع من سرطان الأنسجة الرخوة ، منذ ستة أشهر، نمت الكتلة بسرعة من كتلة صغيرة إلى كتلة يبلغ عرضها 9 بوصات.

وتعتبر الساركوما متعددة الأشكال هي سرطان الأنسجة الرخوة الذي ينمو بسرعة كبيرة ، وغالبا في غضون أسابيع أو أشهر، غالبًا ما تحدث أورام الساركوما هذه في الذراعين أو الساقين ، ولكنها قد تنتشر إلى مناطق مختلفة من الجسم ، بما في ذلك الرئتين والكبد.

ويتضمن العلاج أولاً عملية جراحية لإزالة الورم يليه العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي، يعتبر هذا النوع من السرطان نادرًا جدًا إلى درجة أنه لا توجد أرقام واضحة توثق انتشاره.