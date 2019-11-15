10 أحلام مرعبة لا تتجاهلها.. السقوط والاختناق أكثرها إزعاجا

لا يوجد قاموس لتفسير الأحلام، لكن معظمنا يتشارك في الرموز التي نراها في الأحلام مزعجة أو الكوابيس المؤرقة، والتي يجب ألا نتجاهلها، وندعها تمر مرور الكرام.

ونقلت صحيفة "صن" عن خبراء نوم بريطانيين ما تعنيه أكثر ١٠ أحلام رعبا وسبل تجنبها، نستعرضها لكم فيما يلي..

1. الموت أو الإصابة بالمرض

أن ترى نفسك في الحلم تموت هو أمر محزن للغاية، ولكن اطمئن. الكوابيس التي يظهر بها الموت لها أسباب عديدة، تتراوح بين معالجة مخاوفك من الموت ومعتقدات الوفيات، إلى موضوعات أكثر إيجابية؛ وهي ترك المواقف والسلوكيات القديمة تموت لإفساح المجال أمام ولادة طرق جديدة وأفضل. وربما تساعدنا هذه الكوابيس في فهم مخاوفنا ومشاعرنا بشأن ترك طرقنا القديمة تموت حتى نتمكن من النمو والتغيير.

2. الكوارث الطبيعية

تشير الأحلام المبنية على أزمات بيئية إلى أنك قلق من حدوث شيء ما في المستقبل. الظواهر الطبيعية لا يمكن التنبؤ بها، ما يشير إلى أنك قد تشعر أنك خارج عن السيطرة. كل حلم فريد من نوعه، ولكن قد يرتبط بعض الناس بعدم القدرة على مواجهة طوفان عاطفي أو عقلي، بينما قد يرتبط آخرون بالشعور بأن متطلبات الحياة تتزايد إلى أبعاد هائلة لا يمكن التغلب عليها.

ومعظم الناس يتصلون بالمياه في الأحلام باعتبارها عاطفية، فهي تتدفق مثل العواطف. ومن المنظور الصحي، قد يدعوك هذا الكابوس إلى النظر في وضع حدود صحية لما تتناوله، أو لقضاء بعض الوقت أو العلاج للتغلب على الأمور العاطفية الغامرة.



3. الاختناق

في بعض الأحيان، يمكن أن يحدث هذا الكابوس عندما يكون أنفك مسدودا، أو تعاني الربو. وبشكل أكثر شيوعا، يتعلق هذا الكابوس بالشعور بالقيود الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الروحية، أو الشعور بالاختناق بسبب انتباه شخص ما مزعج بك أو بوضع حياتك.

من أجل صحتك ورفاهيتك، عليك أن تفهم المخاوف التي تعيقك عن شغل مساحتك الشخصية في العالم، والمخاوف التي تحد من طريقة تعبيرك عن نفسك، والمخاوف التي تجعلك تتراجع. فهم هذه المخاوف هو الخطوة الأولى للتغلب عليها.

4. السقوط

معظم الناس تعرضوا لهذا الحلم، تشعر أنك تسقط فجأة وتستيقظ قبل أن تصل إلى الأرض. على الرغم من أن الأمر قد يتركك في حالة من الذعر، فإنه ليس هناك ما يدعو للقلق كما تظن.

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يمكنك أن تسترشد بما حدث للتسبب في السقوط. وهناك تفسيرات كثيرة شائعة مثل: إذا تركت حافة الهاوية، فعليك أن تنظر إلى ما تتخلى عنه في حياتك؛ وإذا انهارت الأرض تحت قدميك، انظر إلى ما يحدث في حياتك. وإذا كنت تتسلق وفقدت قبضتك، فقد يشير ذلك إلى أنك فقدت أهدافك، في حين أن الوقوع في ثقب أسود قد يشير إلى الاكتئاب.

ولكن هذه ليست تفسيرات دقيقة، إنها أمثلة على كيفية التشكيك في حلمك وإيجاد العلاقة في حياتك. استكشف حلمك، فقد حان الوقت لترك مخاوفك وتثبيت أرضك، أو الوقوع في المجهول، أو تغيير أهدافك أو استكشاف حزنك، أو الوقوع في حب الحياة.

5. الجري عاريا في الأماكن العامة

أن تحلم بأنك عارٍ تماما في الأماكن العامة هو شيء نخشاه. ولكن ربما يعني ذلك أنك لا تشعر بالراحة في بشرتك، وقد تكون تعاني عدم ثقة واحترام الذات. هل تشعر بالخوف من أن يرى الناس ما في قلبك وعقلك وروحك؟ هل الصورة العامة مهمة بالنسبة لك؟ ولماذا؟ هل حان الوقت لأن تكون أكثر شفافية ونزاهة، أو أن تشعر بالرضا عن نفسك بدلاً من محاولة الاختباء خلف صورة؟ أم أنك تشعر بالضعف وتحتاج إلى الحماية؟ استكشف هذه الأسئلة وستعرف ماذا تفعل.

6. السيارة خارجة عن السيطرة

السيارات في الأحلام تمثل طريقك في الحياة. والسيارة الخارجة عن السيطرة أو المسرعة تعني أنك قد تسير في الاتجاه الخاطئ أو تتحرك بشكل أسرع مما يجب. ربما يساعدك معرفة ما تشعر به خارج نطاق السيطرة. وإذا كنت تخشى أن تخرج عن نطاق السيطرة في منطقة معينة من حياتك أو إذا كنت مهووسا بالسيطرة، فقد يصور كابوسك هذا الخوف على أنه محاولة وفشل في قيادة سيارة خارج نطاق السيطرة.

وسيارة بدون فرامل في كابوس تساعدك في فهم الضغط الذي تمارسه على نفسك للاستمرار. من وجهة نظر صحية، إذا كنت تتعلق بهذا المعنى المحتمل لكابوسك الفريد، اسأل عن الطريقة التي يمكنك من خلالها الاسترخاء، أو أخذ مزيد من الراحة، وإلا فقد تتجه إلى حادث بدني أو عقلي أو عاطفي أو روحي، أو كل هذه الخيارات.

7. المطاردة

الأشخاص الذين عادة ما يمرون بأحلام تتم فيها مطاردتهم هم غالبا يخافون من المواجهة. فهي تشير إلى أنك تريد الهروب من مشاكلك بدلاً من مواجهتها. وكلما هربنا أكثر مما نخاف، طاردنا الخوف في الحياة.



8. عجز الحركة

هذا الحلم يحدث أحيانا عندما يبدأ عقلك في الاستيقاظ، ولكن جسمك يتخلف في وضع الحلم. وهذا هو المعروف باسم "شلل النوم".

عندما نحلم، فإن عضلاتنا تكون غير قادرة على التحرك كثيرا. وهذه هي الطريقة الطبيعية لمنعنا من النهوض والتألم. وعندما يكون العقل والجسم غير متوافقين لبضع ثوان، يمكننا أن نحلم بأننا مشلولون. وإذا حدث هذا، فما عليك سوى أن تتنفس بهدوء. وفي أوقات أخرى، قد يكون هذا كابوسا رمزيا تماما، وقد يحدث عندما تشعر بالقيود في الحياة، أو تشل عاطفيا أو عقليا عن اتخاذ أي إجراء. ويساعدك تفسير كابوسك على تحديد ما يعيقك.

9. سقوط الأسنان

أحلام الأسنان يمكن أن تشير إلى نقص الثقة أو الضعف. ويمكن أن يمثل أيضا قلقا بشأن الشيخوخة أو فقدان شيء أو شخص مهم لحالتك العاطفية. كن مسترشدا بالشعور الذي تشعر به في الحلم: هل كنت محرجا أو ضعيفا أو مترددا أو دمرت ما لا تستطيع إعادته؟ هل تخشى ما يخرج من فمك أو تشعر بالحرج أو الأسف حيال شيء قلته؟ فربما يتعلق الأمر بالتواصل والثقة. تصور نفسك بأسنان قوية متألقة تتحدث بكلمات واثقة.

10. غير قادر على العثور على المرحاض

عندما يدخل هذا الخوف إلى عقلك النائم، فماذا يعني ذلك؟ على المستوى العملي، قد تكون طريقة جسمك لإخبارك بالاستيقاظ والوصول إلى الحمام. ولكن هذا قد يعني أيضا أنك تكافح من أجل السماح بشيء ما أو أنه لا يمكنك العثور على أي خصوصية.

