مصدر بليفربول يوضح للعين الرياضية حقيقة إصابة صلاح الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر في نادي ليفربول الإنجليزي لـ"العين الرياضية" طبيعة إصابة محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر.

الجماهير المصرية تدعم صلاح "الغائب" قبل مواجهة كينيا

وكان صلاح حضر إلى معسكر منتخب مصر قبيل مباراة كينيا التي أقيمت مساء الخميس وانتهت بالتعادل 1-1.





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ولحق بصلاح طبيب من النادي الإنجليزي، لمتابعة إصابته والتأكد من إمكانية مشاركته، أم لا، في مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 دون أي إصابات جانبية.

وكشف المصدر لـ"العين الرياضية" أن إصابة صلاح عبارة عن كدمة قوية تعرض لها خلال مباراة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، في موضع الإصابة القديمة نفسه التي تلقاها في مباراة ليستر سيتي.

وتوجه صلاح إلى دبي من أجل التعافي والتأهيل من تلك الإصابة، خصوصا أن نادي ليفربول كان يدرك صعوبة مشاركته في مباراتي المنتخب المصري، ومن ثم حرص على تأهيله للاستحقاقات المقبلة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم للأندية الشهر المقبل.