مساعدة أطفالك في حل الواجب تحميك من الخرف

كشفت دراسة أمريكية أن الأشخاص الذين يواظبون على قراءة الصحف وحل الكلمات المتقاطعة ومساعدة الأطفال في أداء الواجب المنزلي يتجنبون الإصابة بالخرف.

ونقلت صحيفة صن البريطانية عن جامعة كولومبيا أن الأميين أو الذين يجدون صعوبات في القراءة أو الكتابة يزيد احتمال إصابتهم بالخرف بثلاث مرات.

Advertisements

ووجد الباحثون أن من يعرفون القراءة والكتابة يمكنهم القيام بأنشطة تحافظ على صحة المخ لفترة أطول، مثل قراءة الصحف، واستكمال الكلمات المتقاطعة ومساعدة الأطفال في الواجبات المنزلية. ووجدوا أيضا أن معرفة القراءة والكتابة كانت مرتبطة بنتائج أعلى في اختبارات الذاكرة والتفكير.

وتشير هذه النتائج إلى أن القراءة ربما تساعد في تقوية الدماغ بطرق عديدة قد تساعد في منع أو تأخير الخرف، حتى أولئك الذين حصلوا على سنوات أقل في التعليم، فإن الأشخاص الذين يتعلمون القراءة والكتابة قد يتمتعون بمزايا مدى الحياة.

ولمدة 4 سنوات، اختبرت جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة 983 شخصا بمتوسط ​​عمر 7 أعوام قضوا بضع سنوات فقط في المدرسة.

وأظهرت الدراسة أن البالغين غير المتعلمين كانوا أكثر عرضة 3 مرات للإصابة بالخرف في بداية التجربة، كما كانوا عرضة مرتين لتطويره. وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يوحي بأن التعليم يمكن أن يعزز الاحتياطي المعرفي، وهو نوع من المرونة التي تسمح لأدمغتنا بمقاومة الأضرار لفترة أطول مع تقدمنا ​​في السن.

