شكرا لقرائتكم خبر عن إدمان التسوق عبر الإنترنت اضطراب عقلى.. اعرف اعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خبراء الطب النفسى على أن إدمان التسوق عبر الإنترنت يجب أن يعترف به كاضطراب عقلي فعلي، فهو حالة من الصحة العقلية ويجب الاعتراف به رسمياً لقدرته على تدمير الصحة العقلية للأشخاص والعلاقات.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى يمل البريطانية" فإن الأشخاص المدمنين على شراء الأشياء عبر الإنترنت كانوا أكثر عرضة للقلق أو الاكتئاب، فهم يعانون من اضطراب الشراء والتسوق وهى حالة معترف بها منذ فترة طويلة ولكنه يأخذ معنى جديدا.

يقول الباحثون إنهم قادرون على تحديد الأعراض والخصائص المميزة للحالة ويقولون كيف تؤثر على العقل.

تم التعرف على "اضطراب التسوق" (BSD) منذ عقود لكن الخبراء يقولون إنه يأخذ معنى جديدا في عصر الإنترنت وهو يؤثر الآن على شخص من بين كل 20 شخصًا.

قد ينتهي الأمر بالأشخاص المهووسين بالإنفاق عبر الإنترنت إلى تخزين الأشياء التي يطلبونها ، وينتهي بهم الأمر بالديون ، ويجادلون مع أحبائهم ويفقدون السيطرة على النفس تمامًا.

وفقاً لدراسة أجراها باحثون في ألمانيا ، يمكن أن يؤدي إدمان التسوق عبر الإنترنت إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب ، لذلك يجب الاعتراف به كمرض رسمي.

Advertisements

وقال الدكتور أستريد مولر: "لقد حان الوقت حقًا للاعتراف بـ BSD كحالة منفصلة للصحة العقلية ولتراكم المزيد من المعرفة حول BSD على الإنترنت".

قالت الدكتورة مولر ، طبيبة نفسانية في كلية هانوفر الطبية في ألمانيا ، وزملاؤها إن الحالة لم يتم التعرف عليها لفترة طويلة.

في دراسة بحثوا عن أدلة من 122 مريضا طلبوا المساعدة لإدمان التسوق عبر الإنترنت ووجدوا أن لديهم معدلات أعلى من المعتاد من الاكتئاب والقلق.

ما هي علامات الشخص المدمن للتسوق؟غالبًا ما يحدث اضطراب الشراء القهري جنبًا إلى جنب مع اضطرابات القلق أو الأكل أو تعاطي المخدرات،غالباً ما يظهر في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات ، وعادة ما يزداد سوءًا بمرور الوقت.

قد تشمل الأعراض تراكم الديون، إخفاء المشتريات من أحبائهم، التوتر أو الأعطال في العلاقات بين الأصدقاء والعائلة، التعويض عن المشاعر السلبية عن طريق شراء الأشياء، محاولة التوقف عن التسوق ولكن غير قادر على ذلك، لقد جعل الإنترنت التسوق متاحًا بشكل أكبر ومجهول الهوية وإمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف.

تعمل المتاجر على الإنترنت على مدار 24 ساعة في اليوم ، ويمكن للناس شراء الأشياء دون مواجهة صاحب متجر أو حملهم في الشارع ، ويمكن للناس شراء أي شيء تقريبًا عبر الإنترنت ، لكن الدكتور مولر وفريقه يقولون إن هذا يعني أن الشباب دائمًا يظهرون علامات على اضطراب الشراء.

حاليًا ، لا يتم تصنيف BSD على أنه اضطراب خاص به ولكنه جزء من فئة تحمل اسم "اضطراب التحكم الدافع المحدد الآخر"، وقال الباحثون الألمان إن التأثير على خمسة في المائة من السكان وله آثار عقلية خطيرة يعني أنه يستحق اهتمامًا أكبر.

لقد أوضحوا أن BSD ، ولا سيما النموذج عبر الإنترنت ، يمكن أن يسبب حلقة من الرغبة الشديدة في شراء الأشياء والرضا عند إنفاق الأموال.

يمكن أن يؤدي ذلك بعد ذلك إلى انهيار ضبط النفس و "الضيق الشديد" ومشاكل نفسية أخرى وصعوبات في العلاقة وفوضى جسدية وديون.