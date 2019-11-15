بعد فصل التوأم الليبي.. رسائل الامتنان تغمر الفريق الطبي

انهالت على الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض، رسائل الامتنان والشكر بعد نجاحه في إتمام عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد ومحمد" بعد عملية استغرقت 14 ساعة.

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامي؛ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أعلن نجاح عملية الفصل التوأم (أحمد ومحمد)، وتوجه باسمه ونيابة عن أعضاء الفريق بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين على الدعم الكبير للبرنامج الوطني لفصل التوائم السيامية.





وقال الربيعة إن ما تحقق من إنجاز طبي يسجل باسم الوطن وقيادته المعطاءة، مثمناً لأعضاء الفريق الطبي ما قاموا به من عمل.



وقال: "تكونت العملية من 11 مرحلة بدأت بالتخدير ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تمت مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها جرى تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، ثم تم فصل الأمعاء والجهاز البولي والتناسلي والحوض والطرف السفلي المشترك بينهما".





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وأضاف: "عقب ذلك، نقل كل طفل إلى طاولة منفردة لبدء عملية الترميم، لينقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة".

وأشار إلى أن هذه العملية تعد الـ48 لعمليات فصل التوائم السيامية التي تجرى في المملكة خلال 3 عقود.

من جانبه، قدم المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة والتوجيه بإجراء عملية الفصل للتوأم، والدعم اللامحدود الذي يجده القطاع الصحي في السعودية.





ونوّه بحرص واهتمام الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ومتابعته مراحل عملية الفصل.

بدورهما، رفع والدا السيامي الليبي بشير عثمان الجويلي وزوجته شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما لقياه من استجابة سريعة لعملية فصل التوائم، داعين المولى عز وجل لهما بالتوفيق والسداد على كل ما يقدمانه لخدمة الإسلام والمسلمين ومساعدة المحتاجين.



