دوق ساسكس وزوجته لن يمضيا أعياد الميلاد مع أفراد العائلة الملكية

أعلن متحدث باسم القصر الملكي في بريطانيا (الخميس)، أن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل لن يمضيا أعياد الميلاد (الكريسماس) هذا العام في بريطانيا مع بقية أفراد العائلة الملكية، ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، من المقرر أن يتوجه الزوجان مع ابنهما الصغير آرتشي إلى الولايات المتحدة، لتمضية أعياد الميلاد مع والدة ميغان، دوريا راغلاند. وسوف تبدأ زيارتهما أواخر الشهر، ولكن لم يُذكر الموقع المحدد.

وجاء في بيان المتحدث باسم القصر الملكي أن «هذا القرار يأتي تماشياً مع سابقة سبق أن قام بها أفراد آخرون من العائلة الملكية، ويحظى بدعم من جانب صاحبة الجلالة، الملكة (إليزابيث الثانية)»، وقد أمضى الأمير ويليام - الشقيق الأكبر لهاري - وزوجته كيت، دوقة كمبريدج، عيد الميلاد مع والدي كيت من قبل.

يذكر أن الأمير هاري وميغان أمضيا آخر عطلتين من أعياد الميلاد مع الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب وأفراد آخرين من العائلة المالكة في البيت الريفي الذي تملكه الملكة في ساندرينغهام، على مسافة نحو 180 كيلومتراً شمال شرقي لندن.

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