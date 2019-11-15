امرأة تُشعل النار في منزل حبيبها بعد ضبطه وهو يخونها

واشنطن ـ رولا عيسى
قامت امرأة من مدينة بينساكولا الأميركية بفلوريدا بإشعال منزل حبيبها بعدما وجدته يخونها مع امرأة أخرى، وألقت الشرطة القبض على تيتو مور عمرها 47 عاما، الأسبوع الماضي، بتهمة إحراق متعمد من الدرجة الأولى، وتم سجنها في مقاطعة إسكامبيا مع فرصة إطلاق سراحها بكفالة قدرها 25 ألف دولار.
وعثر رجال الإطفاء على مور بالقرب من منزل محترق في التاسعة صباحًا، وقالت مور للشرطة، إنها عاشت فيه، ولكنها انتقلت إلى مكان آخر بعدما علمت بخيانة شريكها، بحسب موقع "ميترو"، ووفقا للسكان المحليين، طلبت مور البنزين من أربعة من الجيران. ثم قفزت المرأة فوق السياج، وحاولت فتح النافذة. وسرعان ما غادرت الموقع وألقت زجاجة فارغة في سلة المهملات، وبحسب بيان الشرطة الأميركية ، لاحظ شهود العيان منزلًا يحترق فاتصلوا برجال الإطفاء. واكتشف المحققون أن الحريق انتشر من الأريكة، الموجودة بالقرب من النافذة المطلة على الفناء
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