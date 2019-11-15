شكرا لقرائتكم خبر عن هل انحناء الرقبة وأنت تنظر للهاتف يسبب ظهور "أتب"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انحناء الظهر والرقبة للأمام من وضعيات الجسم التى نتبعها جميعاً وهى تضر بصحة العظام والعمود الفقرى بشكل كبير، فجميعنا ننظر إلى هواتفنا المحمولة أو الكمبيوتر ساعات طويلة مع انثناء الرقبة ، ولكن يمكن أن تسبب وضعية الجسم الخاطئة ظهور "الأتب" أو انحناء الظهر.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع theconversation .



انحناء الظهر

وهناك نوعان من انحناء الظهر

الحدب أو فرط انحناء الظهر للأمام، وهذا يشبه مرض "أحدب نوتردام"، الشخصية الشهيرة فى رواية الأديب الإنجليزى فيكتور هوجو، وهو انحناء أمامي غير طبيعي في الظهر العلوي.



أحدب نوتردام

-انحناء الظهر الشائع "الأتب": هو حدوث حدب خلفي ويحدث بشكل شائع في كبار السن نظرًا للتأثيرات الطويلة الأجل لطريقة الوقوف والجلوس الخاطئة وتأثير الجاذبية على العمود الفقري، ليبدو وكأنه منحنى مدور من أعلى الظهر، بالقرب من الرقبة، و"الأتب" يشبه "سنام الجمل.

قد تكون آلام الرقبة بعد العمل على مكتبك علامة على أن عمودك الفقري يعانى من مشكلة قد تسبب فيما بعد انحناء الظهر.

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ولا يمكننا القول بأن وجود وضعية سيئة للجسم هو سبب مباشر لحدوث تقوس الظهر، لكنها عامل مساعد على ظهور الأتب.

ومن الأسباب الأخرى التى تؤدى إلى ظهور "الأتب" انخفاض كثافة العضلات في العمود الفقري، انخفاض كثافة العظام، وهو تركيز الكالسيوم والمعادن الأخرى في العظام (انخفاض الكثافة يعني أنك أكثر عرضة لخطر الكسور)؛ وانخفاض قوة عضلات الظهر.

وذكرت بعض الدراسات أن هناك علاقة بين انحناء الظهر والتغيرات الهرمونية في النساء بعد انقطاع الطمث التي قد تسهم في انخفاض كثافة العظام.