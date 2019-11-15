شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. دليلك للحفاظ على مناعتك فى ظل تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم من نشوب ضباب كثيف يؤثر على مناطق من شمال الجمهورية، مع ارتفاع بسيط فى درجات الحرارية، تصل إلى 30 درجة.

وهذه التقلبات التى تحدث فى الطقس يزداد خلالها فرص الإصابة بالأمراض المناعية، لذا عليك التعرف على أفضل النصائح الطبية التى تساهم بشكل كبير فى تقوية المناعة، والحد من الإصابة بالمشاكل الصحية، وفقا لموقع "webmed".

ضرورة الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"

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تناول الفلفل الألوان، الكرنب والبرتقال والليمون والجريب فروت والفراولة

تناول المكسرات يساهم بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى بشكل كبير

الخضروات لها دور كبير فى الحفاظ على صحتك، وتساهم أيضا بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى للجسم

لذا عليك الإكثار من تناول الخيار والجزر والبقدونس والخس والجرجير.