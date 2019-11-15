ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية في أمريكا إلى 42

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الخميس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن مرض رئة غامض مرتبط باستخدام السجائر الإلكترونية إلى 42.

وقالت الهيئة الصحية الأمريكية، التي كانت تجمع معلومات عن تفشي إصابة الرئة من 49 ولاية من بين الولايات الـ50 في البلاد، إن هناك حتى الآن 2172 إصابة بالمرض، بزيادة أكثر من 100 حالة على الأسبوع الماضي.

وتم تأكيد وفاة 42 شخصاً في 24 ولاية، وبلغ متوسط عمر المرضى الذين توفوا 52 عاما.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هذا الأسبوع أن صبيا يبلغ من العمر 17 عاما قد تعرض لإصابة لا يمكن التعافي منها بسبب مرض الرئة المرتبط بالأبخرة، وأُرغم على الخضوع لعملية زرع رئة لإنقاذ حياته.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يخطط لرفع الحد الأدنى لسن شراء السجائر الإلكترونية، حيث أعلن، الإثنين، أنه يعتزم "التوصل إلى حل مقبول لمعضلة السجائر الإلكترونية".