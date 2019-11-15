واشنطن - لايف ستايل
توصلت دراسة حديثة فحصت الحمض النووي لـ 1.2 مليون شخص، أن طوال القامة هم الأكثر عرضة للإصابة بالرجفان الإذيني، حيث تقول الدراسة إنه مقابل كل 3 سم إضافية في الطول، يزيد الخطر بنسبة 3% مقارنة بالمخاطر التي يتعرض لها أولئك الذين يبلغ متوسط طولهم 170 سم، حيث يعتقد علماء جامعة بنسلفانيا أن الجينات هي المسؤولة عن هذا الاضطراب، ودعوا الأطباء إلى فحص ممتشقي القامة بانتظام لتشخيص الحالة القاتلة في وقت مبكر.
ومع ذلك، أشارت دراسات أخرى، إلى أن الأكثر طولا هم أشد عرضة لخطر أكبر نظرا لأن "مساحة كبيرة من سطح القلب لديهم لا تعمل بشكل صحيح"، حيث أنه من المعروف أن الرجفان الأذيني، وهو حالة يكون فيها إيقاع القلب سريعا بشكل غير طبيعي، ما يزيد من احتمالات الإصابة بسكتة دماغية بمقدار خمسة أضعاف.
اقرا ايضاً:
تقرير يكشّف قدرة البشر على تجديد أطرافهم المفقودة مُستقبلًا
ويعاني أكثر من 33 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من هذه الحالة، ويعتقد أن كبر العمر وضغط الدم المرتفع، الذي يصيب ملايين الأشخاص أيضا، وراء الإصابة بالرجفان الأذيني، تضيف نتائج الدراسة الجديدة، التي ستُعرض في مؤتمر لأمراض القلب في فيلادلفيا، دليلا آخر على أن طول القامة قد يزيد أيضا من المخاطر.
وأظهرت الدراسة أن المتغيرات الوراثية المرتبطة بالطول، لها علاقة أيضا بنبض القلب غير المنتظم، وظلت النتائج صحيحة حتى بعد مراعاة العوامل الأخرى التي تلعب دورا في تطور الحالة، مثل ارتفاع ضغط الدم.
قد يهمك ايضاً:
ابتكار خدمة جديدة في لليابان للحصول على الشريك الصحيح
"الحمض النووي" يكشّف توأمًا من أبوين مختلفين
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تؤكد أن طوال القامة الأكثر عرضة للإصابة بـ"الرجفان الإذيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.