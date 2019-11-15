امرأة هندية تستغيث لإنقاذها من زوجها بعد أن أشبعها ضربًا في الإمارات

أعلنت شرطة الشارقة، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن حالة التعنيف، التي تعرضت له امرأة هندية بشكل مستمر من قبل زوجها البالغ من العمر 47 عاما.

استغاثت ياسمينة سلطانة، البالغة 33 من العمر ولديها طفلين، من خلال نشر مقطع فيديو على "تويتر"، حيث تظهر وعينها متورمة وتنزف دما بعدما تعرضت للضرب.

وكتبت سلطانة على "تويتر"، "أحتاج لمساعدة طارئة... اسمي ياسمينة سلطانة وأعيش في الشارقة، الإمارات واسم زوجي محمد قيصر علا.. وقد تعرضت للاعتداء من قبل زوجي وأحتاج إلى مساعدة".

ثم كتبت سلطانة في تغريدة أخرى، "أحتاج إلى مساعدة عاجلة لأنني لا أريد البقاء في الإمارات مع زوجي وأريد العودة إلى بلادي إلى الهند مع أطفالي أحدهما عمره خمس سنوات وعمر الآخر 17 شهرا ونحن أتينا من بنغالور الهندية..".

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وبحسب صحيفة "غولف نيوز"، قالت المرأة إن زوجها أخذ زواج سفرها وكل ما تملكه من مجوهرات ذهبية.

وتفاعل الكثير من المستخدمين مع التغريدات حتى وصلت إلى شرطة الشارقة، التي بدورها اتخذت إجراءات فورية باحتجاز الزوج.

وشكرت سلطانة السلطات لمساعدتها في العودة إلى بلادها فليس في الشارقة من يعينها من أقرباء على تربية الأطفال.

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