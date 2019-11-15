شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل ألم فى رجلك سببه الكالو.. أسباب أخرى لألم القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الناس يربطون بين الألم الذى يظهر فى قدميك والكالو أو مسمار القدم، الذى قد يسبب الشعور بعدم الراحة، ولكن ليس كل ألم فى القدم يكون سببه الكالو، فهناك أسباب أخرى تسبب ألم القدم، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

ولن يسبب "الكالو" أى ألم فى قدميك، إلا إذا كان بارزًا أسفل قدمك، ويمكنك أن تشعر به تحت الجلد، ولكنه ليس الشىء الوحيد الذى يسبب الألم.



الم القدم

من أين يبدأ الألم؟

القدم هي بنية معقدة من الأربطة والأوتار والعظام، ألم الكعب والقدم يمكن أن يأتي من مجموعة متنوعة من الأسباب.

في كثير من الأحيان ، لا يرتبط وجود مسمار القدم أو الكالو بالألم، حيث قد يكون الألم بسبب التهاب اللفافة الأخمصية أو أي حالة أخرى تسبب الالتهاب حول الكعب.

والخطوة الأولى هي أن تفهم ما تشعر به من ألم شديد في القدم: هل هو في الكعب أو أصابع القدم، حتى تستطيع تحديد السبب.



الم القدم

أسباب ألم القدم

-الاستخدام المفرط المتكرر، هذا هو السبب الرئيسي لآلام الكعب والقدم، الأشخاص المعرضون للخطر هم الأشخاص الذين يمشون بشدة على أقدامهم أو يركضون مسافات طويلة أو يحملون وزنًا إضافيًا، أنت أيضًا عرضة للإصابة بالتهاب في عظام الكعب وعدم الراحة إذا كان لديك تمزق وتر العرقوب والذي يربط عضلة الساق بعظم الكعب.

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- التعرض لإصابات، يمكن أن تسبب الإصابة كدمات عميقة على وسادة الدهون التي تجعلك تشعر وكأنك تمشي على حصاة أو كسور عظام الكعب - إما من السقوط من ارتفاع كبير أو الاستخدام المفرط الصارم أو المتكرر - يمكن أن تسبب الألم أيضًا.

-الركض والقفز أو غيرها من الأنشطة الشاقة، يمكن أن تسبب الألم والالتهابات فى القدم.

-ارتداء الكعب العالي، حيث قد تصاب النساء اللائي يرتدين الكعب العالي بورم مورتون العصبي ، وهو سماكة الأنسجة حول العصب بين قواعد أصابع القدم، يؤدي إلى ألم في القدم ، وإحساس بالألم والتخدير.

-ألم قوس القدم، وغالبًا ما يكون بسبب التهاب اللفافة الأخمصية، حيث يؤثر على الكعب وقوس القدم، عادة ما يكون الألم أول شيء أكثر وضوحًا في الصباح أو عندما يبدأ الشخص في المشي بعد الجلوس لفترات طويلة من الزمن.

-أسباب متنوعة أخرى. يمكن أن يسبب الالتهاب والتورم الناجم عن التهاب المفاصل فى ألم القدم، حيث يؤثر التهاب المفاصل عادةً على الجزء الأوسط من القدم ومفصل إصبع القدم الكبير، ومع ذلك، فإن الأورام، إصبع القدم المطرقة، يمكن أن تسبب عدم الراحة أيضًا.