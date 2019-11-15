شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن أنواع مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في شهر التوعية ضد مرض السكر، نقدم أنواع مرض السكر، وكل ما يخصها، وفقا لموقع "webmed وhealthline".

ما هو مرض السكر؟

مرض السكر من الأمراض المزمنة التي يصاب بها نسبة كبيرة، وهناك العديد من العوامل التي تزيد من فرص الإصابة به كالوراثة وتناول أطعمة غير صحية وعدم ممارسة الرياضة، وفي حالة اهمال علاجه تزداد فرص الإصابة بالغيبوبة الخاصة بهذا المرض.

ما هي أسباب الإصابة بمرض السكر؟

وجود خلل ما في إفراز الأنسولين من البنكرياس يعد السبب الرئيسي في الإصابة بمرض السكر، وهذا يتسبب في حدوث اضطراب بنسبته بالدم، وأيضا التاريخ الوراثي له دور كبير في هذا الأمر.

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ما هي أنواع مرض السكر؟

هناك أربعة أنواع لمرض السكر، منها التي تذهب بشكل سريع، ومنها ما يستمر مع الشخص طوال حياته، وهما:

-مرض السكر من النوع الأول: ويطلق عليه أيضا مرض السكر الخاص بالأطفال، وهذا النوع يعد الأخطر لأنه يتسبب في تدمير البنكرياس عند الأطفال، وعلاجه الوحيد هو الأنسولين.

-مرض السكر من النوع الثاني: هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بهذا النوع من مرض السكر، ومن أبرزها السمنة وأيضا العامل الوراثي المتواجد في الأسرة يعد من أبرز الأسباب، ولذا عليك التعرض متابعة هذا النوع بشكل مستمر، وعلاجه يكون حسب أرقام قياس السكر، ويقوم الطبيب بتحديد هذا الأمر عن طريق الدواء أو حقن الأنسولين.

-سكر الحمل: وهذا النوع تصاب به النساء بعد الحمل، ويعتمد العلاج على الأنسولين، وهذا النوع يختفي بعد الولادة بنسبة كبيرة.

-سكر نفسي: نعم يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بمرض السكر نتيجة لتعرضهم للضغط النفسي، والتوتر والقلق اللذين يتسببان في افراز المخ بعض الهرمونات التي تزيد من فرص الإصابة بالسكر النفسي.