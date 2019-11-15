شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق بسيطة لمنع التهاب المسالك البولية..اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدوى المسالك البولية من الالتهابات الشائعة التى تسبب الألم وتزيد الرغبة فى التبول وآلام الحوض والنزيف، ويمكن أن تكون ضارة للكلى، ووفقًا لإحصائيات المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، فإن حوالي 50 % من النساء يعانين من مشكلة التهاب المسالك البولية، وعلى الرغم من أن العدوى يمكن علاجها بسهولة بالمضادات الحيوية، إلا أنه من الأفضل منع حدوثها، فى هذا التقرير نقدم نصائح لمنع التهاب المسالك البولية.



التهاب المسالك البولية

طرق بسيطة لمنع التهاب المسالك البوليةاستخدام المرحاض كثيراً وعدم الانتظار لفترات طويلة

لا تنتظر طويلاً حتى تستخدم المرحاض، قم بإفراغ المثانة بشكل متكرر حتى لا تزيد البكتيريا الضارة فى مجرى البول والمثانة، وإذا كنت تشرب الكثير من الماء، سوف يكون من السهل دخول المرحاض بشكل متكرر.

حافظ على نظافتك الشخصية

الأشخاص الذين لا يتبعون النظافة المناسبة غالبًا ما يقعون فريسة لعدوى التهاب المسالك البولية، قم بتنظيف المنطقة التناسلية بشكل صحيح وتأكد من نظافة الملابس.

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شرب الكثير من الماء

لضمان الوقاية من عدوى المسالك البولية، اشرب الكثير من السوائل قدر الإمكان، بشرب المزيد من الماء ، سوف تذهب إلى الحمام أكثر وسوف تظل المسالك البولية خالية من البكتيريا.

إن الحفاظ على رطوبتك سيؤدي أيضًا إلى زيادة مستوى الطاقة لديك ويمنع المشكلات الصحية الأخرى.

تنظيف المنطقة التناسلية بالمناديل الورقية

يجب أن تنظف المنطقة التناسلية بالماء والمناديل الورقية، مع المسح من الأمام للخلف حتى تقل فرص أن تصل البكتيريا إلى مجرى البول.