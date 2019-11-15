شكرا لقرائتكم خبر عن الكرش مشكلة حلها فى الرياضة والغذاء الصحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراكم الدهون حول البطن مشكلة يعاني منها نسبة كبيرة من النساء والرجال، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي السر الذي يساهم بشكل كبير في القضاء والتخلص من الكرش وذلك وفقا لموقع "healthline".

هل تعلم أن تراكم الدهون حول الخصر أو البطن يزداد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض والمضاعفات الصحية وأبرزها أمراض القلب، ولذا يجب التخلص من الكرش باتباع بعض النصائح الصحية الهامة لك ولصحتك، ومنها:

-عليك تناول الأطعمة الصحية قليلة السعرات الحرارية، فهي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لأي مشاكل صحية، ولذا أكثر من الأطعمة قليلة الدهون.

-عليك الاهتمام بتناول الخضراوات والورقية فهي تحتوي على العديد من العناصر الهامة لجسمك، وأيضا تساعد في حرق المزيد من الدهون في الجسم.

Advertisements

-تناول البروتين المسلوق أو المشوي، فهو يحتوي علي قيم غذائية عالية، وأيضا يساهم بشكل كبير في التخلص من الدهون المترسبة حول البطن.

-ابتعد عن الأطعمة المليئة بالسكريات لأن الإكثار منها يتسبب في زيادة الوزن وظهور الكرش بشكل كبير.

-أكثر من تناول الأسماك والمأكولات البحرية، فهي أطعمة تساهم بشكل كبير في القضاء علي الكرش بشكل كبير.

-ممارسة الرياضة اليومية من أهم وأفضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء على الوزن الصحي.