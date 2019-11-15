الشيخ سيف بن زايد من الفاتيكان: التسامح يعززه التكاتف بين الأديان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي، بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية على إنجازهما التاريخي بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية. وقال وزير الداخلية الإماراتي: "نحن بفضل الله وبعزم وتصميم فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس أقوى بكثير وسنوفق بإذن الله لمستقبل مشرق للبشرية جمعاء". وأضاف: "أتقدم بالشكر لشيخ الأزهر والبابا فرنسيس على الإنجاز التاريخي المتمثل في وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي تعد مرجعية عالمية لكل المؤمنين بالله وبالإنسانية ونداء صادق لأصحاب الضمائر الحية لنبذ العنف والتطرف ونشر الخير والتعاون والسلام".

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