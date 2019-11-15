شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض سرطان الثدى تختلف حسب نوعه وأبرزها تغييرات الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، ووفقاً لجمعية السرطان الأمريكية يتم تشخيص 27170 حالة جديدة من سرطان الثدي لدى النساء الأمريكيات في عام 2019، حيث يمثل سرطان الثدي 15 % من جميع تشخيصات السرطان الجديدة و 7 % من جميع وفيات السرطان كل عام..



سرطان الثدى

تعرفى على أعراض سرطان الثدى فى السطور التالية..اعراض سرطان الثدى

ووفقاً لموقع Cancer Treatment Centers of America مراكز علاج السرطان فى أمريكا، أن أكثر أعراض سرطان الثدي المعروفة هو وجود كتلة أو ورم في نسيج الثدي، ولكن قبل العثور على الورم، يجب أن تكون كل امرأة على دراية بالتغيرات الأخرى التي تطرأ على الثدي أو الحلمة.

مع أنواع مختلفة من سرطان الثدي تأتي مجموعة متنوعة من الأعراض ذات الصلة.

علامات التحذير المبكر من سرطان الثدي

تختلف أعراض أورام الثدي من شخص لآخر، بعض علامات الإنذار المبكر الشائعة لسرطان الثدي تشمل:

-تغيرات الجلد ، مثل التورم أو الاحمرار أو الاختلافات الأخرى المرئية في الثديين أو كليهما.

-زيادة في الحجم أو التغيير في شكل الثدي.

-التغييرات في مظهر واحد أو كلا الحلمتين.

-إفرازات الحلمة بخلاف حليب الأم.

-ألم عام في / على أي جزء من الثدي.

-الكتل التي تشعرين بها أو داخل الثدي.



اعراض سرطان الثدى

اعراض سرطان الثدى الفصيصى الغزوى

-حكة في الثديين.

-تغيير في لون الثدي.

-زيادة حجم الثدي أو شكله (خلال فترة زمنية قصيرة).

-التغييرات في اللمس (قد تشعر بالصلابة أو العطاء أو الدفء).

-تقشير أو تقشر جلد الحلمة.

-كتلة الثدي أو سماكته.

-احمرار الثدى أو أن يصبح جلد الثدي مثل: قشرة البرتقالة.



سرطان الثدى

أعراض سرطان القنوات الموضعية فى الثدى

-كتلة أو ورم في الثدي.

=تورم في الثدي كله أو جزء منه ، حتى لو لم يكن هناك ورم.

-تهيج الجلد أو تقطعه.

-ألم الثدي أو الحلمة.

-تراجع الحلمة إلى الداخل.

-احمرار وتقشر وسماكة جلد الحلمة أو الثدي.

- ظهور إفرازات فى الحلمة.

-ورم أو تورم في الغدد الليمفاوية تحت الإبط.

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أعراض سرطان الثدى الفصيصى الموضعى

هذا النوع من السرطان لا يسبب أي أعراض، ونادرا، قد تشعر المرأة بتورم في الثدي أو تصلب في الحلمة. ومع ذلك ، يتم اكتشاف معظم حالات هذا المرض بواسطة تصوير الثدي بالأشعة السينية.

أعراض سرطان الثدي الالتهابي

على عكس سرطانات الثدي الأخرى، نادراً ما يسبب سرطان الثدي الالتهابي (IBC) أورام الثدي وقد لا يظهر على صورة الماموجرام تشمل أعراض سرطان الثدي الالتهابية:

-احمرار، تورم، حكة في الثدي.

-تقشر الجلد سطح الثدي ليشبه البرتقالة.

-ثقل، حرقان، أو ألم في ثدي واحد.

-ثدي واحد أكبر من الآخر.

-الحلمة المقلوبة.

-لا يوجد أي كتلة أو ورم مع الفحص الذاتي للثدي.

-تضخم الغدد الليمفاوية تحت الذراع أو أعلى الترقوة.

على عكس سرطانات الثدي الأخرى ، فإن سرطان الثدي الالتهابي عادة لا يتسبب في وجود كتلة مميزة في الثدي، لذلك ، فإن الفحص الذاتي للثدي ، أو الفحص السريري للثدي ، أو حتى تصوير الثدي بالأشعة السينية قد لا يكتشف سرطان الثدي الالتهابي. قد تفوت الموجات فوق الصوتية أيضًا سرطان الثدي الالتهابي. ومع ذلك ، يمكن رؤية التغيرات التي تحدث على سطح الثدي بسبب سرطان الثدي الالتهابي بالعين المجردة.

يمكن أن تتطور أعراض سرطان الثدي الالتهابي بسرعة ، وقد يتطور المرض بسرعة، يجب إبلاغ طبيبك فورًا بأي تغييرات مفاجئة في نسيج الثدي أو ظهوره.



اعراض سرطان الثدى

اسباب سرطان الثدي

يتطور السرطان عندما تتحور الخلايا الموجودة في الثدي وتنمو خارج نطاق السيطرة لتشكل ورمًا.

-معظم سرطانات الثدي - حوالي 80 % - هي سرطانات تبدأ في قنوات الحليب، حوالي 10 % من جميع سرطانات الثدي هي سرطان الثدى، الذى يتطور في الفصوص أو الغدد التي تنتج اللبن.

وتشمل العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي ما يلي:

البدانة.كثافة الثدي.تاريخ الحيض.الكسل ونمط الحياة المستقرة.العلاجات الطبية السابقة.

تشخيص سرطان الثدي

تشمل الأدوات والاختبارات المستخدمة لتشخيص سرطان الثدي ما يلي:

-الاختبارات المعملية، بما في ذلك الاختبارات الجينية المتقدمة.

-الخزعة.

-اختبارات التصوير، بما في ذلك الموجات فوق الصوتية والتصوير الشعاعي للثدي الماموجرام.

تستخدم اختبارات مختلفة لتحديد ما إذا كان سرطان الثدي قد انتشر، تشمل هذه الاختبارات:

-الترددات اللاسلكية.

-الموجات فوق الصوتية.

-فحص العظام.



سرطان الثدى

علاج سرطان الثدي

-الجراحة هي خيار شائع لعلاج سرطان الثدي، تشمل خيارات العلاج الأخرى:

-العلاج الكيميائي.

-العلاج بالهرمونات.

-العلاج الإشعاعي.

-العلاج الموجه.